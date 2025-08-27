Carlos Loret revela nuevos videos de entrega de dinero a Morena: David León dice que lo envía Manuel Velasco, entonces gobernador de Chiapas (11:15 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de agosto. Este martes, el periodista Carlos Loret de Mola reveló en su noticiero nocturno de Latinus nuevos videos de la entrega de recursos para financiar campañas, donde David León confiesa que los envió el entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

Los videos del 2015 se grabaron antes de las elecciones locales del 19 de julio de ese año, cuando el operador del gobierno de Manuel Velasco en Chiapas, acudió a la casa del general en retiro José Antonio Moreno Alvarado, candidato de Morena a la alcaldía de Villaflores, un municipio cercano a Tuxtla Gutiérrez para entregarle el recurso.

En los videos se escucha decir a León: “Te manda estos 300 mil pesos mi tío, el gobernador, dile que los quiero mucho y que le meta con todo”.

El gobernador a quien hace referencia es Manuel Velasco, hoy senador de la República por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Mientras que el general en retiro José Antonio Moreno Alvarado responde: “Yo también, es mi líder, te lo repito nuevamente, yo tengo mucha fe en que voy a ganar”.

David León se convirtió en el operador clave de las entregas de dinero en efectivo durante la campaña electoral de 2015 en Chiapas, distribuyendo sobres tanto a los hermanos del expresidente Andrés Manuel López Obrador como el protagonista de este último video, a quien le deja en claro que el recurso provenían directamente del gobernador, en ese entonces Manuel Velasco.

Este martes, el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, negó que el dinero entregado por David León Romero a Pío López Obrador en 2015 hayan sido recursos del gobierno en Chiapas que él encabezó entre 2012 y 2018.

“Siempre he sido muy claro, muy puntual. Mi gobierno no dio ninguna participación económica hacia ningún movimiento ni a la persona en lo particular (Pío López Obrador)”, afirmó, durante la reunión plenaria del PVEM en el Senado.

