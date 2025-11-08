Capacitan a Defensores Vecinales de Oaxaca de Juárez en materia de Justicia Cívica (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de noviembre. Con el propósito de fortalecer las capacidades del H. Cuerpo de Defensores Vecinales, adscritos a la Secretaría de Gobierno y Territorio del municipio de Oaxaca de Juárez, se llevó a cabo una jornada de capacitación enfocada en el mantenimiento del orden y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Justicia Cívica.

La actividad fue impartida por José Alfredo Morales Cámara, Juez Cívico Municipal, quien abordó temas relacionados con las atribuciones y responsabilidades de las y los defensores vecinales en la atención ciudadana, la mediación de conflictos y la aplicación de los principios de legalidad y justicia cívica.

Esta capacitación se realizó en cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Alcaldía Municipal y forma parte de las acciones permanentes orientadas a fortalecer el desempeño institucional y promover una convivencia más justa y ordenada en la capital oaxaqueña.

Con este esfuerzo, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez, que encabeza, Raymundo Chagoya Villanueva, reafirma su compromiso con la formación continua de las y los Defensores Vecinales, para garantizar una atención más cercana a la ciudadanía, apegada a la legalidad y orientada a la construcción de un entorno basado en el respeto, la justicia y la paz social.

