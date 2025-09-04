El 14 de septiembre la “Clásica turismera de San Antonino Castillo Velasco” (14:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. Con salida en punto de las 8:00 de la mañana del domingo 14 de septiembre, en San Antonino Castillo Velasco, se realizará la clásica turismera, justa de ciclismo que convoca a cinco categorías de competencia, con premiación en efectivo e inscripción gratuita.

Las categorías de participación en la rama varonil son las siguientes: libre, juvenil (hasta ciclistas de 15 años), novatos locales, máster 40 y máster 50. La participación en la rama femenil es para las participantes con bicicleta de montaña en la categoría libre y principiantes. Para dicha rama, la premiación es de $3,000 pesos para el primer lugar, el segundo sitio obtendrá $2,000 pesos, en tanto la tercera plaza se llevará $1,500 pesos.

Las inscripciones se encuentran abiertas y se pueden llevar a cabo mediante el número de celular 951 356 50 60 hasta el día sábado 13 de septiembre a las 15:00 horas. En cuanto a la premiación, en la categoría libre varonil, el primero en cruzar la línea de meta se llevará $5,000 pesos, el segundo $4,000 pesos y para el tercer puesto se contemplan $3,000 pesos. De igual manera se contempla, premiación al mejor local de cada categoría.

La meta se contempla en avenida Castillo Velasco, en el caso de la ruta varonil libre, el recorrido es con inicio en San Antonino, San Felipe y San Antonino. En la categoría juvenil, el recorrido es con inicio en San Antonino, Rancho Maya y de regreso al punto inicial. En la categoría máster 40 y 50, recorrerán San Antonino, Rancho Maya y de retorno al punto de salida. En la categoría de novatos, el recorrido es San Antonino, Crucero de Yaxe y regreso a la población sede.

En la ruta femenil, dentro de la categoría libre, el recorrido inicia en San Antonino, pasa por el Rancho Maya y regresa al punto de salida. En la categoría principiantes femenil, comienza la ruta en San Antonino, llega a Gasolinera de Minas y regresa al punto inicial.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir