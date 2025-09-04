Se registra nuevo terremoto en Afganistán, van más de 2200 muertos (13:15 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. Este jueves 4 de septiembre se registró un nuevo terremoto en Afganistán, ahora de 5.6 grados de magnitud. Este sismo se suma al del pasado 31 de agosto en las aldeas situadas en las laderas de las montañas de la provincia de Kunar.

De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), este nuevo sismo se ubicó en la región de Hindu Kush. El epicentro se ubicó cerca de 10 kilómetros de profundidad y ocurrió al rededor de las 16:56 horas, tiempo local.

Recordemos que apenas el pasado domingo 31 de agosto, se registró un primer terremoto en Afganistán, cobrando la vida de cientos de personas. Tras este primer movimiento telúrico, se han registrado varias replicas que han complicado las labores de rescate.

Suman 2,200 muertos tras sismos en Afganistán

De acuerdo con el último reporte de las autoridades, suman más de 2,200 muertos por el terremoto que se produjo el domingo. Dicho terremoto se catalogó como el “más mortífero de la historia reciente del país”.

Además de ello, se reportan cerca de 4,000 heridos, quienes actualmente viven a la intemperie tras el derrumbe de sus hogares. Los desprendimientos y los corrimientos de tierra siguen dificultando el acceso a las zonas más remotas.

AFP |

“Necesitamos tiendas de campaña, agua, comida y medicamentos urgentemente”, declaró Zahir Khan Safi, un agricultor de 48 años del devastado pueblo de Mazar Dara, en Kunar.

Se estima que el terremoto destruyó 7,000 viviendas en las provincias de Kunar, Laghman y Nangarhar.

Información y foto de: AFP/vía