La Corte de los chamanes, Marco Rubio y la Dictadura: Alfredo Brena (14:15 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. En el deplorable espectáculo que brindó la Corte Quetzacoalera, solamente faltó una ingesta de hongos alucinantes. En la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, sumisión y obscuro panorama para los Narco Políticos de la 4T. Y finalmente, la Dictadura avanza y la desaparición de la oposición, es cuestión de tiempo.

La República ha muerto, lamentable espectáculo con anafres de copal ardiendo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora está en manos de adoradores de brujos, chamanes o curanderos de pueblo. El Estado laico exhaló su último suspiro con la alegoría de los bastones de mando.

El ahora presidente de la SCJN, Hugo Aguilar declaró al ingresar al supremo recinto de la Corte: ahora sí van a tener los pueblos originarios un lugar donde exponer sus quejas y donde se les hará justicia. Evidentemente el señor Aguilar confunde su investidura con el puesto de agente del ministerio público.

Esa cantaleta de los pueblos originarios, es digna de varios artículos, pero por el momento solamente vamos a cuestionar el hecho de que la Ley y la Justicia es para todos los mexicanos, sin distingos de credos, origen étnico o religión.

El divisionismo, a lo largo de toda la historia del México Independiente, ha sido el detonador del atraso de la Nación.

Los Estados Unidos de América son un país fuerte, y si observamos atentamente, lo que primariamente le da fuerza a Estados Unidos, es su unidad. Desde Washington State hasta la Florida y desde California hasta Nueva Inglaterra, todos son: “American Citizens” (ciudadanos americanos).

Así que si tomamos al pie de la letra las palabras del sr. Aguilar, la “justicia” que impartirá la SCJN, será para menos del 10 por ciento de la población mexicana.

Y dado este espectáculo tan folclórico de la toma de posesión de los ministros de la Corte, podemos decir que si María Sabina, la sacerdotisa mazateca de Huautla, Oaxaca, la que nos dio fama mundial por los hongos alucinantes. Si María Sabina viviera, ella hubiera sido la presidente de la SCJN sin necesidad de acordeón.

Marco Rubio, el secretario de estado del presidente Trump, arribó a México y se entrevistó con la presidente Sheinbaum en Palacio Nacional. Sin andarse por las ramas, Rubio, un cubano anti castrista, le puso 57 modificaciones a la relación comercial de Estados Unidos con México, indudablemente que es “una oferta que la presidente Claudia no puede rechazar”; ¡así o más claro!

En cuanto al tráfico de fentanilo de México a la Unión Americana, no había mucho que platicar. El 2 de septiembre un barco de la armada estadounidense, en aguas internacionales frente a Venezuela, desapareció del mapa a una lancha rápida, porque se suponía que trasportaba droga. Así nada más.

El mensaje es claro, a Nicolás Maduro, el dictador venezolano: ¡no lo vamos a dejar “narquear”! Y por lo tanto, tampoco a México, así que váyanse buscando otro negocito para financiar las elecciones de la 4T.

Y ya para que la presidente Claudia tuviera algo que presumir, alabó Marco Rubio la colaboración de México en su lucha contra los cárteles. Y “aceptó” la queja de las armas norteamericanas que ingresan a México. Aunque con el aniquilamiento de la lancha venezolana, tácitamente Marco Rubio le dejó la advertencia a la presidente Claudia, de que si no actúa contra los cárteles y contra los narco políticos: ¡ellos van a intervenir!

Finalmente, la dictadura se consolida con la toma de posesión del Poder Judicial. Curiosamente, casi nadie se atreve a usar el término dictadura, es como si al evitar proferir la palabra dictadura, actuara un conjuro o fórmula mágica; que hiciera desaparecer el Golpe de Estado, Electoral, Legislativo y Judicial.

Ahora se le llama autocracia, cambio de régimen… pero no dictadura. Y así es como ilusoriamente existen buenos deseos para los ministros, jueces y magistrados; para que hagan bien su labor. Cosa completamente imposible. También hay buenos deseos para los que van a elaborar la Reforma Electoral. Otro imposible.

Ahora mismo, es imposible ganarle una elección a la dictadura. Porque tienen el control del órgano electoral (INE y TEPJF), y un fraude electoral, lo ejecuta la dictadura con el mayor cinismo; como lo fue la elección del Poder Judicial. ¡Así o más claro!

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

Twitter: @AlfredoBrena

Facebook: Alfredo Brena

Blog: AlfredoBrena.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir