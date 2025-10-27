Ejecutan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder de Catem en Salina Cruz (12:25 h)

Edwin Meneses/Redacción

Salin Cruz, Oax. 27 de octubre. Cuando salía del restaurant Toks ubicada en la Plaza Pabellón fue ejecutado a balazos el dirigente de Catem en Salina Cruz, Noé Pérez Urquidi.

La tranquilidad de la mañana se rompió abruptamente en la plaza de esta ciudad, cuando el Secretario General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Noé Pérez Urquidi, fue asesinado a balazos en el estacionamiento al intentar abordar su camioneta luego de desayunar en el restaurante de una cadena internacional.

El líder se encontraba acompañado de otro integrante del sindicato cuando sujetos desconocidos fuertemente armados llegaron y descargaron sus armas de fuego.

El ataque ocurrió frente a decenas de personas que se encontraban en el lugar, quienes quedaron paralizadas al escuchar las detonaciones.

De acuerdo con testigos, el líder sindical intentó correr hacia el estacionamiento para ponerse a salvo, pero fue alcanzado por sus agresores, cayendo sin vida junto a una camioneta blanca.

En cuestión de minutos, la zona se llenó de sirenas y confusión. Elementos de la Policía Municipal, de la Marina y paramédicos acudieron al lugar, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento del dirigente, cuyo cuerpo permaneció cubierto por una sábana, mientras curiosos observaban con asombro e indignación.

El hecho ha causado consternación entre la clase trabajadora y el gremio sindical, donde Pérez Urquidi era conocido por su carácter firme y su liderazgo dentro de la CATEM en la región del Istmo.

Su asesinato deja un vacío en la organización y reabre el debate sobre la inseguridad que persiste en el puerto.

Hasta el momento, no se tiene rastro alguno de los responsables, quienes habrían huido con rumbo desconocido tras el ataque.

Según las primeras versiones señalan que el líder habría recibido al menos seis impactos de bala que le arrebataron la vida quedando tendido en el piso medio de un charco de sangre.

Personal de la Plaza Pabellón para evitar que los medios de comunicación transmitieran el asesinato del líder sindical colocaron un inhibidor de señal para bloquear la transmisión al tiempo de exigir a los reporteros que dejaran de grabar el hecho.

La inseguridad en el Puerto de Salina Cruz gobernado por el edil del Partido del Trabajo Daniel Méndez ha ido en aumento ya que constantemente se han dado este tipo de situaciones en las que la violencia que impera le han quitado la vida a decenas de personas.