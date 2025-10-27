¡Otro más!. Matan en emboscada a integrante del MULT; piden mayor seguridad en vía Juxtlahuaca-Concepción Carrizal (12:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 27 de octubre. El integrante de la Organización Política del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Eleazar Ortiz Ramírez, solicitó al Gobierno de México y Gobierno del Estado de Oaxaca, reforzar la seguridad de la carretera local 15, en el tramo de Agua Fría a Concepción Carrizal.

Indicó que dicha petición ya la solicitaron en diversas ocasiones, por los últimos asesinatos ocurridos en la zona, siendo el más reciente el acontecido el 23 de octubre, en el paraje Tres Cruces, cuando emboscaron a Celso Vásquez, al momento que conducía su camioneta.

“Era triqui, militante de nosotros, no se metía en problemas, de hecho, creo que vivía en Tlaxiaco, pero iba a la región triqui a trabajar, porque era balconero, hacía puertas y demás. Hemos pedido en las mesas de seguridad, con gobierno federal y estatal, que haya seguridad sobre esa carretera, porque siempre han emboscado sea triqui o no, pero los han emboscado en ese tramo”, señaló.

Acusó al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), de no querer reforzar la seguridad, porque impidió la instalación de cámaras de videovigilancia sobre la carretera.

Solicitó al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla, realizar las investigaciones pertinentes, para dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato de su compañero Celso Vásquez.

“De hecho me acuerdo cuando nos sentamos en 2022 ahí con el gobierno federal, estatal y municipal, la Guardia Nacional se comprometió a que iba a dar seguridad, pero hasta ahorita no ha cumplido. Los únicos que medio han cumplido es la Policía Estatal, pero solo tiene una camioneta y no basta con eso. Hemos dicho que haya seguridad, pongan retenes, que revisen, y caiga quien caiga. La verdad porque nosotros no queremos violencia en la región”, expresó.

Pidió al Gobierno del Estado de Oaxaca que convoque a las corporaciones de seguridad federal y estatal, así como a las demás organizaciones con presencia en la nación triqui, para hablar y llegar acuerdos sobre la seguridad en la carretera, desde Santiago Juxtlahuaca hasta Concepción Carrizal.

