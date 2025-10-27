Presidenta de Tehuantepec sufre accidente automovilístico; Ayuntamiento emite comunicado oficial (12:00 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 27 de octubre. La Presidenta Municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Ana Cecilia Pérez Velásquez, sufrió un accidente automovilístico la noche del domingo 26 de octubre, cuando regresaba de la ciudad de Oaxaca tras asistir al informe de los Senadores en Oaxaca.

De acuerdo con versiones preliminares, la camioneta de lujo en la que viajaba la edil intentó rebasar a otra unidad, pero no logró reincorporarse a su carril a tiempo, impactándose contra un vehículo tipo redila.

El fuerte choque provocó que la camioneta de la Presidenta saliera de la carretera y terminara entre los arbustos, cerca del distribuidor vial conocido como El Caracol, sobre la carretera federal Cristóbal Colón o Panamericana.

La Presidenta Municipal resultó con algunas lesiones en diversas partes del cuerpo, al igual que sus acompañantes. El conductor del vehículo redila también sufrió heridas, aunque hasta el momento se desconoce la gravedad de su estado de salud. Los involucrados fueron trasladados a distintos hospitales de la región para recibir atención médica.

A través de un comunicado oficial, el H. Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec informó que el percance ocurrió cuando un vehículo oficial colisionó con una unidad particular, dejando como saldo personas lesionadas, pero aclaró que la vida de los involucrados no está en riesgo. Además, se detalló que elementos de emergencia municipales y de la Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato para brindar atención y trasladar a los heridos.

El gobierno municipal agregó que la Presidenta Ana Cecilia Pérez Velásquez giró instrucciones para que se otorgue todo el apoyo necesario a las familias afectadas, manteniendo comunicación constante con ellas. Finalmente, el Ayuntamiento reafirmó su compromiso con la seguridad, la responsabilidad institucional y el bienestar de la ciudadanía, señalando que continuará informando sobre el caso únicamente mediante canales oficiales.

