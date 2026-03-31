Diputados del PAN piden 20 años de cárcel para responsables de Pemex por el derrame en el Golfo (18:45 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de marzo. El PAN presentó hoy una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables por la probable comisión de delitos contra el medio ambiente derivados del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, con afectaciones directas en Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

La querella se basa en que, por acción u omisión, funcionarios de Pemex hayan permitido, tolerado o encubierto los hechos que derivaron en el derrame toxico a las aguas mexicanas.

Acusan a la presidente Claudia Sheinbaum Pardo por proteger a los responsables de la tragedia y no mostrar el mínimo interés en investigar y castigar a los causantes.

“La presidenta Sheinbaum estuvo más preocupada por investigar quién se había estado asoleando desde Palacio Nacional que por investigar quién es el responsable del derrame petrolero en el Golfo de México”.

La Coordinadora de Medio Ambiente del CEN PAN, Priscila Vera Hernández, precisó que este tipo de delitos penales pueden tener una sanción de uno a nueve años de prisión, pero puede tener agravantes si se comprueba la negligencia de huachicol marítimo de petróleo, lo cual eleva la pena hasta 20 años de prisión.

“Son ineptos para recibir un Mundial, son ineptos para controlar un país que esta incendiado por el narco y son ineptos para sacar adelante una crisis ambiental por el huachicoleo de petróleo”, remató Priscila Vera.

Federico Döring Casar, diputado federal y vocero del GPPAN, dijo que se denuncia a quien haya incurrido en fallas de supervisión, mantenimiento, operación o contención de instalaciones relacionadas con hidrocarburos.

Añadió que la mandataria ha preferido hablar de los costos de regidores y congresos locales que atender el derrame y la tragedia ecológica en el Golfo de México. “Que provocó su Gobierno, que provocaron sus funcionarios corruptos de Pemex y la falta de mantenimiento en los ductos”.

Daniel Chimal García, diputado federal del PAN, precisó que una vez más, nos damos cuenta como el narco Gobierno de Morena, está siendo cómplice de una catástrofe medioambiental de gran magnitud.

“Desde Acción Nacional, no vamos a hacer de oídos sordos y pedimos que se llegue a las últimas consecuencias por eso estamos presentando esta denuncia para que no haya pretextos y se llegue a castigar a los responsables de cualquier instancia gubernamental o privada”.

Chimal dijo que miles de kilómetros de costa desde Tabasco hasta Tamaulipas los afectados, pero no vamos a permitir que el Gobierno trate de encubrir este trágico hecho ambiental.

Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal del PAN, abundó sobre la importancia de que se lleve a cabo una investigación hasta las últimas consecuencias.

“Ya van prácticamente un mes y no se han dado a conocer los motivos exactos de este derrame; estamos enmarcando esta denuncia en el artículo 314 a 320 del Código Federal que habla de delitos de carácter ambiental en contra de autoridades de Pemex y PROFEPA por su omisión”.

Téllez reiteró que la omisión en la contención oportuna, así como la posible negligencia en el manejo de infraestructura petrolera, pueden constituir responsabilidad penal tanto de particulares como de servidores públicos. Asimismo, el daño a ecosistemas marinos puede ser considerado de carácter irreversible o de difícil reparación, lo que agrava la conducta conforme a los tipos penales señalados.

Por su parte, José Luis Luegue Tamargo, ex director de la Conagua, quien apuntó que la ineptitud de Morena ocasiona, como siempre, tragedias.

noticiazavaleta.in

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