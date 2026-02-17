Dos turistas extranjeros mueren ahogados en playas de Oaxaca (19:15 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. Al menos dos turistas de origen extranjero murieron ahogados en distintos hechos en playas del destino turístico de Puerto Escondido, en la región de la Costa de Oaxaca.

El primer incidente se registró en la playa Punta Zicatela, donde un turista inglés fue arrastrado por el fuerte oleaje.

Corporaciones de seguridad identificaron a la víctima como Lio James, de 32 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, el turista –quien vacacionaba junto a un grupo de amigos– ingresó al mar y fue arrastrado por la corriente de retorno.

El joven fue sacado a tierra firme; sin embargo, al brindarle primeros auxilios, ya no contaba con signos vitales.

Sus acompañantes avisaron a la Embajada del Reino Unido en México y también informaron a los familiares del joven sobre el deceso.

Adulta mayor muere durante práctica de snorkel

En tanto, el otro caso se registró en Playa Coral, donde una adulta mayor extranjera ingresó a practicar snorkel.

Testigos relataron que la mujer no se movía y tampoco salía a respirar, por lo que se acercaron y se percataron de que ya no contaba con signos vitales.

En ambos hechos, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió a la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Muere ahogado un adolescente en Zacatecas al intentar hacer reto viral

El 7 de febrero se reportó que un adolescente de 17 años murió ahogado en el lago del parque La Encantada, contiguo a la Preparatoria Número 4, en la capital de Zacatecas.

El joven, identificado como Diego, alumno de dicha institución, aceptó un desafío consistente en sumergirse en las aguas del lago. Tras ingresar al cuerpo de agua, no volvió a salir a la superficie.

Sus compañeros alertaron a las autoridades y después huyeron del lugar; solo uno permaneció en el sitio con la ropa de la víctima y relató lo sucedido a los rescatistas, así lo informó Luis Felipe Santos Quintanilla, coordinador de Protección Civil municipal de Zacatecas.

Un equipo de buzos especializados, trasladado desde el municipio de Fresnillo, localizó el cuerpo de Diego.

Durante las labores de rescate, la Preparatoria Número 4 cerró sus instalaciones y solicitó a los padres de familia recoger a los estudiantes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir