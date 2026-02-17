Hijos de capos mexicanos estudiaron en escuela privada en Florida llamada IMG Academy (19:30 h)

Estados Unidos, 16 de febrero. Un reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que hijos capos mexicanos estudiaron en una escuela privada de alto rendimiento en Florida llamada IMG Academy. De acuerdo con el documento, la dependencia multó a la institución por 1.7 millones de dólares, debido a sus “89 presuntas violaciones a las sanciones antinarcóticos”.

El gobierno estadounidense acusa a la escuela de haber negociado “con los bienes y derechos sobre los bienes” de dos personas vinculadas con un cártel de drogas mexicanos. El documento, titulado IMG Academy, LLC llega a un acuerdo con la OFAC por 1.7 millones de dólares en relación con aparentes violaciones de las sanciones antinarcóticos, menciona que dichos tratos tuvieron lugar entre los años de 2019 y 2025.

Contratos con personas sancionadas por narcotráfico

El reporte señala que, entre 2018 y 2022, la academia firmó contratos anuales de matrícula con dos personas incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. Los individuos, identificados como SDN 1 y SDN 2, fueron sancionados por brindar apoyo financiero y servicios a una organización mexicana del narcotráfico o a su líder principal.

Pese a ello, la institución recibió y procesó pagos de colegiatura para la inscripción y permanencia de sus hijos, quienes fueron registrados como estudiantes-atletas. En el caso del primer alumno, los pagos oscilaron entre 47,026 dólares por medio semestre y 98,867 dólares por un año académico completo. En el segundo caso, los pagos variaron entre 100,549 y 102,235 dólares por año académico.

Los acuerdos establecían que los padres asumirían los costos de matrícula, alojamiento y gastos adicionales derivados de la estancia escolar. Según el documento, IMG Academy recibió los pagos principalmente mediante transferencias bancarias de terceros y entidades ubicadas en México, así como cargos a tarjetas de crédito registradas por los propios sancionados.

Gobierno de EE.UU. multa a IMG Academy por más de 1 millón de dólares

El Departamento del Tesoro dijo que la institución mostró un “desprecio temerario” por sus obligaciones de cumplimiento al no realizar verificaciones básicas de antecedentes. De acuerdo con el reporte, los nombres proporcionados coincidían con los registros de la Lista SDN, por lo que una revisión mínima habría permitido identificar que se trataba de personas sancionadas.

En total se realizaron 89 transacciones entre 2019 y 2025, por lo que la dependencia fijó una multa de 1, 720,000 dólares. Aunque las violaciones se consideran “no graves”, la Oficina de Control de Activos Extranjeros concluyó que la academia no reveló voluntariamente las faltas, puesto que la investigación ya estaba en curso cuando notificó los hechos.

Tras un cambio de propiedad en junio de 2023, IMG Academy contrató a un nuevo director jurídico e implementó un programa de cumplimiento de sanciones basado en riesgos. Además, cooperó con las autoridades estadounidenses y respondió a las solicitudes de información durante la investigación.

