Wendy’s va a cerrar cientos de sucursales en Estados Unidos (19:00 h)

Estados Unidos, 16 de febrero. Wendy’s va a cerrar cientos de sucursales en Estados Unidos mientras busca una propuesta de valor más sólida luego de los decepcionantes resultados del cuarto trimestre.

La cadena de hamburguesas con sede en Dublin, Ohio, reveló el viernes que las ventas globales en tiendas comparables (que miden el rendimiento en locales con al menos un año de funcionamiento) se desplomaron un10 % entre octubre y diciembre. Esto superó las expectativas de los analistas, que pronosticaban una caída del 8.5% según datos de la encuesta FactSet.

Las ventas en tiendas comparables nacionales experimentaron una caída aún más pronunciada en el cuarto trimestre. Si bien Wendy’s había anunciado previamente sus planes de cerrar locales estadounidenses con bajo rendimiento, la compañía proporcionó más detalles sobre estos cierres el viernes.

Wendy’s cierra restaurantes tras caída en ventas

La cadena reveló que ya había cerrado 28 locales en el cuarto trimestre, finalizando 2025 con 5969 restaurantes estadounidenses. La gerencia prevé cerrar entre el cinco y el seis por ciento de su presencia en EE. UU. (entre 298 y 358 locales) durante el primer semestre de este año.

Estas medidas siguen a la eliminación de 240 restaurantes Wendy’s estadounidenses en 2024. En ese momento, la marca de comida rápida con 57 años en funcionamiento reconoció que muchos locales se habían quedado obsoletos.

Al igual que sus competidores, como McDonald’s y Taco Bell, Wendy’s pretende destacar sus ofertas de valor mientras trabaja para recuperar a los comensales conscientes de su presupuesto.

“Una lección de 2025 en torno al valor fue que inclinamos demasiado la balanza hacia promociones de precios por tiempo limitado en lugar de valor diario”, dijo Ken Cook, director ejecutivo interino y director financiero de Wendy’s, en una conferencia telefónica con inversores.

En enero, Wendy’s lanzó un menú económico permanente “Biggie Deals” con tres opciones de precios: Biggie Bites de $4, Biggie Bags de $6 y un Biggie Bundle de $8.

Cook reveló que Wendy’s lanzará artículos adicionales en su menú este año, incluido un nuevo sándwich de pollo.

Wendy’s lanzará nuevos elementos de menú este año

La cadena de comida rápida informó que sus ingresos cayeron un 5.5% en el cuarto trimestre, hasta los $543 millones. Sin embargo, esta cifra superó las expectativas de los analistas, que preveían $537 millones.

Wendy’s expresó optimismo de que su estrategia de recuperación en Estados Unidos y su expansión internacional ayudarán a revertir la caída de sus ventas este año.

La empresa prevé que las ventas a nivel mundial (que abarcan tanto las ubicaciones propias como las franquiciadas) se mantendrán estables este año.

Las ventas a nivel de sistema disminuyeron un 3.5% el año pasado. Las acciones de Wendy’s subieron casi un cinco por ciento durante las operaciones del mediodía del viernes.

