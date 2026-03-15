¿Dónde ver los Premios Óscar 2026 en vivo en televisión y en línea? (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de marzo. ¡La gran noche de Hollywood ya está aquí! Este 15 de marzo (madrugada del lunes 16 en España), el Dolby Theatre de Los Ángeles abre sus puertas para celebrar la ceremonia de los Premios Oscar 2026.

Con una competencia feroz y títulos que han cautivado a la crítica, se espera una velada llena de sorpresas y momentos históricos.

Oscar 2026 en directo: Horario y dónde ver la gala de los premios hoy

¿Qué películas pelearán por la estatuilla?

La cartelera de este año es espectacular. Entre las grandes favoritas para dominar la noche se encuentran ‘Una batalla tras otra’ de Paul Thomas Anderson, la esperada ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro y ‘Los pecadores’ de Ryan Coogler. Pero la lista no termina ahí: cintas como Hamnet, Bugonia y F1: La película también darán batalla por llevarse el máximo galardón de la Academia. Además, uno de los momentos más emotivos que ya ha dado de qué hablar es el discurso de Harrison Ford al recoger su premio a la carrera.

Horarios: ¿A qué hora empiezan los Oscar 2026?

Para que no te pierdas ni un detalle de la alfombra roja ni de la entrega de premios, apunta estos horarios:

España (Península): La alfombra roja comienza a las 23:00, y la gala a las 01:00 (lunes 16) .

La alfombra roja comienza a las 23:00, y la gala a las . México, Colombia y Perú: 18:00 horas.

18:00 horas. Argentina y Uruguay: 20:00 horas.

20:00 horas. Estados Unidos (Washington D.C.): 19:00 horas.

¿Dónde ver la gala online y en TV?

La ceremonia de los Premios Óscar podrá verse en México tanto por televisión de paga como en señal abierta. La transmisión oficial estará disponible a través del canal TNT, que cada año ofrece la alfombra roja y la premiación completa para toda Latinoamérica. Además, quienes prefieran televisión abierta podrán seguir la gala por Azteca 7, que también transmitirá el evento con comentarios especiales. En streaming, la ceremonia estará disponible en la plataforma Max.