El 26 de abril en Cuilápam de Guerrero, la atlética con causa “Corre con el corazón” (17:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 15 de marzo. Con la motivación a correr, trotar o caminar, se invita a toda la comunidad atlética a participar en la carrera atlética “Corre con el corazón”, la cual se realizará en terrenos de Cuilápam de Guerrero el próximo 26 de abril a partir de las 7:00 de la mañana, las distancias a recorrer serán de 5 y 10 kilómetros en dos categorías de competencia.

Con el lema “Una causa que late fuerte”, se busca darle difusión a la carrera con causa “Corre con el corazón”, la cual busca recaudar donativos para la organización Corazón Rosa A.C. Los atletas interesados se podrán registrar en la distancia de 5 y 10 kilómetros en la categoría libre, así como 10 kilómetros en la categoría máster.

El donativo de inscripción es de $250 pesos, e incluye medalla, playera, número e hidratación en ruta. En el caso de la 5k libre femenil y varonil, la premiación es de $1,500 para el primer lugar, $1,000 pesos para el segundo y $500 pesos para el tercer sitio. En cuanto a los premios en 10k libre, ambas ramas, es estímulo es de $2,000 pesos para el primer lugar, $1,500 pesos para el segundo sitio y de $1,000 pesos para el tercer lugar, finalmente, en la categoría máster femenil y varonil se repetirán los premios de la categoría libre 10k.

Por otra parte, en el marco de las celebraciones del Santo Patrón San José, el domingo 22 de marzo se llevará a cabo en caminos de San Agustín, Etla, la cuarta “Gran carrera de montaña”, la cual iniciará a las 7:30 de la mañana y tendrá una distancia de 12 kilómetros.

Las inscripciones se encuentran abiertas y tienen un costo de $150 pesos, al registrarse adecuadamente los competidores, tienen derecho a medalla al concluir la ruta, café de bienvenida, mesas de hidratación durante el recorrido, tepache al llegar al final del recorrido, así como otras sorpresas indicaron los organizadores. Para los interesados, las inscripciones también se podrán realizar el día del evento, de 6:00 a 7:00 de la mañana.

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