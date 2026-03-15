Acceso al agua es un derecho de todas y todos, no un privilegio de unos cuantos: Salomón Jara (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de marzo. Dando continuidad al programa “Agua para Todas y Todos” y para garantizar que las familias de la Zona Metropolitana de Oaxaca (ZMO) cuenten con acceso a este vital líquido, el Gobernador Salomón Jara Cruz entregó mil 500 tinacos a igual número de familias residentes del municipio San Jacinto Amilpas y demarcaciones conurbadas.

Durante su mensaje, el Mandatario estatal comunicó que, con este total de recipientes otorgados, su administración ha brindado 7 mil 200 tinacos de un total de 10 mil a entregar. Asimismo, mencionó que, con el apoyo de 30 pipas, se distribuirá este recurso natural a las y los beneficiarios.

“Estos tinacos que estamos entregando ante la temporada de estiaje son del programa “Agua para Todas y Todos”, que busca apoyar a las colonias y ciudadanos que no tienen depósito para almacenar el agua y tenerla en su hogar”, destacó.

En su oportunidad, el titular de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien) Neftalí Amigdael López Hernández informó que, con una inversión de 7.6 millones de pesos, la Primavera Oaxaqueña puso en marcha la construcción de un pozo profundo en esta demarcación, el cual será intervenido a 120 metros de profundidad y brindará este vital líquido a más de 16 mil habitantes.

Por otra parte, la titular de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (Sebienti), Vilma Martínez Cortés detalló que, mediante un censo realizado casa por casa anteriormente en esta municipalidad, se pudo identificar correcta y oportunamente al número de personas que necesitaban este apoyo.

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