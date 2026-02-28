Donald Trump confirma que Alí Jamenei murió tras ofensiva conjunta con Israel (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, está muerto, en medio de la escalada militar entre Washington y Tel Aviv contra Teherán.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial, el mandatario estadounidense afirmó de manera directa: “Khamenei… está muerto”, al tiempo que sostuvo que se trata de “justicia” para el pueblo iraní y para las víctimas de ataques atribuidos al régimen.

“Es la mayor oportunidad para el pueblo iraní”: Trump

En su posicionamiento, Trump afirmó que Jamenei “no pudo evitar” los sistemas de inteligencia y rastreo de Estados Unidos, y aseguró que la operación se realizó trabajando “de cerca con Israel”.

Además, lanzó un mensaje dirigido a las fuerzas iraníes:

“Estamos escuchando que muchos del IRGC, militares y fuerzas de seguridad ya no quieren pelear y están buscando inmunidad. Ahora pueden tener inmunidad, después solo obtendrán muerte”.

El presidente también sostuvo que esta sería “la mayor oportunidad” para que el pueblo iraní recupere su país y llamó a que la Guardia Revolucionaria y la policía “se fusionen pacíficamente con los patriotas iraníes”.

Netanyahu habló de “indicios”; Irán guarda silencio

Horas antes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que “crecen los indicios” de que Jamenei no está con vida, tras los bombardeos contra objetivos estratégicos en Irán.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del gobierno iraní que confirme la muerte del líder supremo. Tampoco se han presentado pruebas independientes que validen de manera concluyente su fallecimiento.

Publimnetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir