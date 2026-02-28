Cae presunto asaltante tras brincar techos al estilo “Hombre Araña” en pleno centro de Salina Cruz (14:00 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 28 de febrero. Momentos de tensión y sorpresa se vivieron en el centro de Salina Cruz, luego de que un sujeto identificado como Jhonatan, alias “El Cholo”, intentara escapar de la Policía Municipal brincando entre los techos de viviendas y negocios, tras presuntamente asaltar a un adulto mayor. Su intento de fuga terminó abruptamente al caer desde el segundo piso de una casa.

De acuerdo con reportes policiales, el individuo habría cometido el asalto minutos antes, lo que provocó la rápida movilización de elementos municipales que iniciaron una persecución pie tierra por calles del primer cuadro de la ciudad.

Para evitar su captura, el sujeto subió a los techos de varios inmuebles intentando perderse entre las azoteas.

La persecución culminó sobre la calle Coatzacoalcos, entre las avenidas Manuel Ávila Camacho y 5 de Mayo, justo en la entrada del callejón Unión, donde el presunto delincuente, aparentemente bajo los influjos de alguna sustancia, perdió el equilibrio y cayó desde un segundo piso, quedando tendido sobre la vía pública con visibles lesiones.

El fuerte despliegue policiaco llamó la atención de vecinos y comerciantes, quienes salieron de sus domicilios al escuchar el alboroto y observar al sujeto lesionado mientras elementos de seguridad resguardaban la zona en espera de asistencia médica.

Durante varios minutos se solicitó el apoyo de una ambulancia para brindarle los primeros auxilios, ya que el individuo se quejaba intensamente del dolor provocado por la caída.

Posteriormente fue atendido por paramédicos y quedó bajo custodia policial para responder por el presunto asalto cometido momentos antes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir