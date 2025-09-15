Donald Trump anuncia segundo ataque a embarcación venezolana por presunta carga de droga (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de septiembre. Por segunda ocasión, Fuerzas Militares de Estados Unidos atacaron una embarcación venezolana que presuntamente transportaba droga. La información la dio a conocer el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Truth Social con un video de la operación.

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de los EE. UU., llevaron a cabo un SEGUNDO Ataque Cinético contra carteles del narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos e identificados en el área de responsabilidad del SOUTHCOM”, escribió el mandatario estadounidense.

Además del ataque a esta embarcación proveniente de Venezuela, Donald Trump señaló que como resultado se obtuvo la muerte de las tres personas abordo. También reveló que ningún elemento de sus fuerzas armadas resultó herido con motivo de esta operación.

Recordemos que esta no es la primera operación que realiza el Gobierno de Estados Unidos contra el ‘Narco-terrorismo’ de Venezuela. El pasado 2 de septiembre hundieron en el Caribe una embarcación que supuestamente transportaba drogas.

Dicha operación terminó con la muerte de 11 personas, las cuales supuestamente pertenecían al grupo Tren de Aragua y que se encontraban en aguas internacionales.

Especial |

Finalmente, Donald Trump Concluyó su mensaje lanzando una advertencia a todos los cárteles de la droga. Señalando que se abstengan a las consecuencias en caso de que quieran transportar drogas a los Estados Unidos.

“Si usted está transportando drogas que pueden matar a los estadounidenses, estamos cazando! Las actividades ilícitas de estos carteles han causado CONSECUENCIAS DEVASTADORAS EN LAS COMUNIDADES AMERICANAS DURANTE DÉCADAS, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. YA NO”.