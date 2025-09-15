Bermúdez Requena buscaba instalar red criminal en Paraguay según autoridades locales (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. Tras la detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de ‘La Barredora’, autoridades de Paraguay revelaron más detalles sobre las actividades del mexicano. En conferencia de prensa, Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, reveló que el exsecretario de seguridad de Tabasco planeaba instalar red criminal en aquel país.

“En este caso en particular, sí tenemos algunos antecedentes que vinculaban a esta persona que nos hacen suponer que eventualmente podría tratar de instalarse en este lugar (…) Él en su momento acumuló mucho poder en México, tuvo algunos problemas, es por eso que huye de México, de Tabasco, por los diversos motivos, problemas que él estaba teniendo”, detalló el secretario.

Recordemos que el pasado viernes 12 de septiembre, Omar García Harfuch informó la detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay. La detención se llevó en conjunto con el gobierno de aquel país tras compartir diversos reportes de inteligencia.

Respecto a la intención de replicar una organización similar a “La Barredora” en Paraguay, Jalil Rachid recordó los vínculos de esta organización con el CJNG. Debido a las investigaciones realizadas, así como el antecedente de la detención de su sobrino, Gerardo Bermúdez Arreola, obtuvieron los indicios que los llevaron a esta conclusión.

Es por ello que actuaron en conjunto con México para evitar la instalación de grupos transnacionales del crimen organizado en Paraguay. A su vez, en funcionario confirmó la versión de que Bermúdez Requena ingresó de manera irregular tras su paso por Panamá y Brasil.

Foto: X @MinPublicoPy

“No es la primera vez que hacemos este tipo de trabajos. Nuestra línea de acción es evitar que el crimen organizado transnacional eche raíces en Paraguay”, aseguró.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que el proceso de extradición de Bermúdez podría tardar meses. Actualmente, “El Abuelo” enfrenta acusaciones por secuestro exprés, narcotráfico, asociación criminal, estafas y narco menudeo.

