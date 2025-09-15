Dos muertos y varios lesionados, saldo de enfrentamiento por conflicto agrario entre Amoltepec y Zaniza (17:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. El conflicto agrario entre Santa María Zaniza y Santiago Amoltepec cobró dos vidas más durante un ataque armado.

Según versiones que circulan, señalan que hasta el momento son dos las personas muertas por proyectiles de arma de fuego y varias más resultaron lesionados.

La primera víctima fue identificada como José Santiago Gutiérrez, de aproximadamente 60 años y originario de Río Ciruelo, en Amoltepec, quien murió en un ataque perpetrado ayer por la tarde en el punto conocido como Río Algodón.

Tras los hechos, habitantes de Santiago Amoltepec se movilizaron y localizaron el cuerpo de Santiago Gutiérrez en jurisdicción de Santa María Zaniza.

Esto generó que esta mañana se diera otro enfrentamiento entre ambas comunidades con lamentables resultados pues dos personas más fueron lesionadas por arma de fuego.

Las víctimas de este segundo ataque fueron identificadas como Felipe Yescas Ramírez, de 43 años y Guadalupe Mata Torres, de 48 años, ambos originarios de Río Ciruelo, Amoltepec; este último por la gravedad de sus lesiones habría fallecido al mediodía.

Los pobladores de Santiago Amoltepec culparon al titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López, al dilatar el conflicto agrario y no atender con prontitud la problemática.

Este conflicto entre Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza data desde décadas atrás, misma que ha cobrado decenas de víctimas de ambas comunidades.

Hay que recordar que en los primeros días del presente mes en una emboscada perdieron la vida por proyectiles de arma de fuego los hermanos Domingo y Laureano H. G., en la comunidad de Llano Nuevo, previo a las elecciones municipales y sin que hayan responsables detenidos por estos hechos sangrientos, mientras que uno de los aspirantes a la presidencia municipal de Santiago Amoltepec Feliciano Hernández Roque lo mantenían preso junto con su esposa Serena Yesca Roque.

De igual manera, el presidente municipal de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García, fue asesinado junto con dos personas más, a bordo de una patrulla durante una emboscada la madrugada del 15 de mayo del presente año, en el paraje conocido como ‘El Tablero’ cuando regresaba de la comunidad de Llano del tigre, donde había participado en las festividades patronales.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido ningún comunicado al respecto de los hechos sangrientos, solo se dio a conocer a través de un comunicado de que el Gobierno del Estado realizó el traslado aéreo de una persona del municipio de Santiago Amoltepec al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso IMSS-Bienestar, en la capital del estado, para su atención médica oportuna.

Sin mayores datos de quien se trata el herido, solo se consignó que es un masculino el que fue ingresado al nosocomio para recibir los servicios médicos, por lo que se presume es uno de las personas lesionadas durante el enfrentamiento entre ambas comunidades quien arribó en el helicóptero Bell- 407, matrícula XC-XAO, el cual aterrizó a un costado de la Fuente de las Ocho Regiones proveniente de la comunidad Río Ciruelo, de este municipio de la Sierra Sur de Oaxaca.

