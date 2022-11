Don Martin, el guanajuatense empático que comparte con la comunidad latina en Los Ángeles (12:00 h)

Lawndale, California, 10 de noviembre. Todos los días, desde las seis de la mañana, Martin Ramírez abre las puertas de su negocio a decenas de paisanos que acuden a ese sitio a tomar los alimentos de la primera hora.

Originario de Guanajuato, el estado de México conocido por ser la cuna de la Independencia, el audaz empresario de aspecto amable, conversa con los mexicanos que hacen una parada en la carnicería & restaurant “La Fiesta” antes de ir a sus trabajos en el sector de la construcción.

Ramírez, un hombre alto, y sencillo, saluda a sus clientes, -a muchos los conoce desde hace años y los llama por su nombre- que viven en este estado de la Unión Americana que ofrece oportunidades a los migrantes que vienen en busca de una mejor vida que en sus países, en su mayoría latinoamericanos no encuentran.

Lawndale, donde se ubica su negocio, es una ciudad en el condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos en donde una gran mayoría de sus residentes son de origen mexicano, pero los hay también de Honduras, Perú, El Salvador, etc.

No ha sido nada fácil el camino del señor Ramírez quien se las ha visto duras, pero con paciencia atiende personalmente y tiende la mano a los paisanos.

Cuenta uno de sus asiduos clientes que, cuando alguien muere de la comunidad, Don Martin de inmediato coloca en una vitrina una alcancía para la cooperacha y de esa forma ofrece un poco de dinero a los deudos. Una manera de solidarizarse con aquel que pasa por una mala racha.

Así mismo, es la persona que da de comer gratis a aquellos a los que les fue mal en un momento y no tienen ni un quinto, pero no lo presume, al contrario es reservado pero con su experiencia sabe cuando alguien no la pasa bien y lo cobija.

El lugar de Don Martin, es uno de los más concurridos, porque no solo ofrece mercancía de calidad, sino que es el sitio de reunión de decenas de personas que degustan el pan de dulce, tan mexicano, recién salido del horno, un cafecito caliente, una torta de huevo o un taquito, para empezar con energía y con muchas de trabajar y de esa forma enviar un dinerito a lo que están en México.

Guanajuato es un estado central de México. Su capital, del mismo nombre, alberga el granero de la Alhóndiga de Granaditas, donde tuvo lugar la primera batalla contra España del siglo XIX. La tierra del pintor Diego Rivera, del compositor José Alfredo Jiménez, del actor Joaquín Pardavé, del autor de Sobre las Olas, Juventino Rosas y del presentador Chabelo.

Don o doña es un vocablo de origen hispano muy usado protocolarmente que antecede al nombre de la persona y que se usa como una expresión de respeto, cortesía o distinción social.

En la siguiente entrega, te diremos dónde se localiza el supermercado y detallaremos lo que vende.

Compartir