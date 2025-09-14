Domingo en Territorio llega a la colonia Los Ángeles en Pueblo Nuevo (14:00 h)

2025/09/14  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 14 de septiembre. El programa Domingo en Territorio llegó a la Colonia Los Ángeles, en la agencia de Pueblo Nuevo, donde el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya, sostuvo un diálogo directo con las y los vecinos, luego de la realización de en un tequio vecinal realizado en esta misma colonia.

En esta reunión estuvieron presentes Giovanni Vázquez Sagrero, consejero jurídico del Gobierno del Estado; Samuel Jiménez Acevedo, vicefiscal de Valles Centrales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; y Alejandro Tejada Morales, director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, entre otras autoridades estatales y municipales que reforzaron el compromiso de atender las necesidades ciudadanas.

Durante el encuentro se escucharon las peticiones de la comunidad y se reforzaron acciones en materia de seguridad y proximidad social, como parte de la estrategia de presencia territorial cada domingo.

De manera alterna, en la misma colonia se desarrolló el programa Latidos Vecinales, con actividades recreativas, talleres y dinámicas dirigidas a niñas, niños, jóvenes y personas adultas, fortaleciendo así la participación comunitaria y la vida en familia.

