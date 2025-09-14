Claman justicia los padres de Tamara y Abigail, jóvenes que murieron bajo custodia en Salina Cruz (13:00 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 14 de septiembre. Los padres de Abigail Hay Urrutia y Andrea Tamara Balderas Alegría, jóvenes que perdieron la vida en circunstancias similares dentro de los separos de la Policía Municipal de Salina Cruz, alzaron la voz para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos.

La mañana de este domingo, el señor José Luis Hay, padre de Abigail, víctima de feminicidio ocurrido el 19 de agosto de 2022 dentro de la cárcel municipal, se solidarizó con la señora Ángela Alegría Ramírez, madre de Andrea Tamara, fallecida apenas el día anterior también bajo custodia policial.

Durante una entrevista con colectiva con medios, la señora Ángela relató con dolor que las autoridades no le permitieron ver el cuerpo de su hija. “Solo me mostraron una foto. Tenía la cara hinchada, los labios morados. En la frente se le notaban golpes. Por eso exijo justicia”, declaró con firmeza.

Por su parte, el señor José Luis Hay compartió la difícil experiencia que ha vivido desde la muerte de su hija. “Las autoridades no entienden el dolor que uno carga. Se aferran a protocolos, pero no sienten lo que es perder a una hija en esas condiciones. Llevo tres años luchando por justicia y aún no hay sentencia”, lamentó.

Recordó que la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación hace un año dirigida al presidente municipal, Daniel Méndez Sosa, en la que se pedía reparar el daño causado por la muerte de Abigail. Sin embargo, dicha recomendación no ha sido cumplida.

El padre de Abigail también denunció un posible conflicto de interés en el caso de su hija, señalando que tanto el juez calificador como el comisario municipal siguen en funciones, a pesar de estar implicados en los hechos.

“Los protegen. No los suspenden, no los investigan. Están cubriendo a los responsables”, aseguró.

Ambas familias coincidieron en que las muertes de sus hijas no deben quedar impunes y llamaron a las autoridades estatales y federales a intervenir de manera inmediata.

“No son casos aislados, es un patrón de abuso y negligencia que ya cobró dos vidas. No podemos permitir una tercera”, expresaron.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Salina Cruz ha emitido un escueto comunicado afirmando que se activaron los protocolos correspondientes y que colaborarán con la Fiscalía en la investigación. No obstante, ni el presidente municipal ni los mandos policiales han ofrecido una declaración pública detallada sobre los hechos.

