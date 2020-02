Disminuyen casos de varicela en la entidad en un 11%: SSO (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de febrero. La varicela es una enfermedad viral que se contagia a través del líquido de las ampollas, saliva o flujos nasales, informó la directora del Centro de Salud de la colonia Volcanes de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Patricia García Bautista.

En entrevista, señaló que se transmite por el virus de la varicela-zoster y los síntomas que presenta una persona infectada son fiebre, dolor de cabeza, cansancio, debilidad; después, erupciones en forma de ampollas que se secan formando una costra, afecta principalmente a las niñas y niños de uno a nueve años de edad.

Hasta la semana epidemiológica número cuatro, se han registrado 175 casos de varicela, siendo la Jurisdicción Sanitaria Uno Valles Centrales, la que concentra mayor número de casos con 65, seguido de la Sierra con 41, el Istmo 20, la Costa 19, Tuxtepec 17 y la Mixteca con 13.

En este sentido la institución reporta una disminución del 11% en comparación al año 2019 a la misma fecha, en la que se presentaron 197 casos. Actualmente Oaxaca se ubica en el lugar número 16 a nivel nacional, siendo las entidades más afectadas el Estado de México y Nuevo León, así como Ciudad de México.

La directora de este Centro de Salud, exhortó a las madres y padres de familia, que en caso de detectar alguno de los síntomas o signos antes mencionados, acudan a la unidad médica para su atención y eviten la automedicación, ya que puede confundirse con un resfriado común y en algunos casos pueden surgir complicaciones.

Explicó que las ámpulas se esparcen principalmente en brazos, piernas, tórax, espalda, cara, y cabeza, por lo que los pacientes deben evitar rascarse para evitar cicatrices, no se deben exponerse al sol, no tener contacto con menores de edad, y aquellos que han sido infectados, no deben acudir la escuela hasta pasar 21 días aproximadamente, tiempo que dura el padecimiento.

Finalmente, dijo que la mayoría de las personas solo contrae la enfermedad una vez en su vida, pero el virus permanece en el organismo después de la infección inicial y puede regresar en años posteriores en forma de herpes zoster, como consecuencia de un sistema inmunológico debilitado.

