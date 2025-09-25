Diputados de Morena harán colecta para apoyar a Manuel Espino; sigue grave de salud (17:30 h)

Oaxaca de Juárrez, 25 de septiembre. Diputados de Morena realizarán una colecta interna para apoyar económicamente al legislador Manuel Espino, quien continúa en estado grave de salud, informó el coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal Ávila.

El líder de la bancada explicó que Espino fue ingresado hace 18 días a un hospital privado, debido a la gravedad de su estado y que, por la falta de servicios médicos mayores en la Cámara de Diputados, la atención médica se resolvió fuera del ISSSTE.

“Sigue en condiciones de gravedad el diputado Manuel Espino, lamentablemente, y sí solicité el apoyo, como saben ustedes la Cámara carece de servicios médicos mayores, desde hace varios años… yo planteé al grupo parlamentario que fuéramos solidarios para apoyar, y fue por unanimidad que lo vamos a hacer”, señaló.

Monreal precisó que cada integrante de la bancada morenista aportará al menos cinco mil pesos, aunque quienes tengan mayores posibilidades económicas podrán contribuir con una cantidad superior, lo que daría un total de más de 1 millón de pesos.

“Fue contundente la respuesta y fue unánime en beneficio de nuestro compañero diputado… son 253 legisladores de Morena más los que se acumulen, si alguien de otro grupo parlamentario quisiera aportar, está abierto”, añadió.

Al ser cuestionado sobre las deficiencias en los servicios del ISSSTE, Monreal Ávila reconoció que el caso de Espino evidencia las limitaciones del sistema, aunque destacó que en el Paquete Económico 2026 el sector salud tendrá uno de los mayores incrementos.

“En todo el sector salud recibirán más del 9% de aumento, que es un gran esfuerzo del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum… nunca será suficiente, pero es muy bueno, 9.7%”, puntualizó.

Excélsior

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir