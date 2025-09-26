Muere también abuelito atropellado por camión recolector de basura, Ayuntamiento brinda acompañamiento (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. Tras sufrir un accidente por atropellamiento de un camión recolector de basura propiedad del Ayuntamiento capitalino junto con su esposa, este día, se dio a conocer la muerte del abuelito que había resultado lesionado.
Ayer por la mañana, en el percance falleció la señora Ricarda R. V. C., de 78 años de edad, mientras que su esposo el señor Gudelio M. O., de 80 años de edad resultó lesionado quién fue trasladado a un hospital para su atención médica.
Sin embargo, hoy se dio a conocer la trágica noticia de su deceso debido a la gravedad de sus lesiones.
Ante ello, y con el propósito de mantener informada a la ciudadanía y dar seguimiento al lamentable accidente ocurrido en inmediaciones de Plaza Bella, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez lamentó profundamente el fallecimiento de las dos personas adultas mayores y expresó su solidaridad a las familias que atraviesan este momento de dolor.
A través de un comunicado, señaló que en el lugar del accidente se hicieron presentes cuerpos de emergencia, la Policía Municipal, la aseguradora y personal de las áreas de Patrimonio, Consejería Jurídica, Movilidad y Servicios Vecinales del Ayuntamiento, para brindar auxilio y dar seguimiento a los protocolos correspondientes.
“El conductor de la unidad recolectora de residuos, adscrita a la Secretaría de Servicios Vecinales, fue detenido conforme a los procedimientos de ley y se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que lleva a cabo la investigación y determinará las responsabilidades del caso”.
Para ello, el seguro de la unidad fue activado de inmediato para cubrir la atención médica de una de las personas lesionadas.
“Sin embargo, al confirmarse su lamentable fallecimiento, el procedimiento de cobertura pasó a indemnización por deceso. Conforme a la normatividad, este proceso se hará efectivo una vez que la autoridad competente emita la resolución sobre las responsabilidades jurídicas”.
Expresó que para agilizar este trámite, el presidente municipal Ray Chagoya instruyó al área jurídica del Ayuntamiento dar puntual seguimiento y mantener comunicación permanente con la aseguradora, a fin de que la cobertura se haga válida en el menor tiempo posible.
“El Ayuntamiento mantiene comunicación con los familiares de las víctimas, con quienes se acordó sostener una reunión en los próximos días para dar continuidad al acompañamiento y respaldo institucional, siempre respetando sus tiempos de duelo”, señala el documento.
“Asimismo, se inició la revisión de los protocolos de operación y la capacitación de los operadores de vehículos municipales para prevenir hechos de esta naturaleza”.
“Por respeto a la memoria de las víctimas y a sus seres queridos, el Ayuntamiento exhorta a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no caer en especulaciones ni juicios anticipados. La administración municipal conducirá este caso con transparencia, responsabilidad y sensibilidad, siempre al lado de la ciudadanía”, finalizó.
Deja un comentario