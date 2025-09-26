Muere también abuelito atropellado por camión recolector de basura, Ayuntamiento brinda acompañamiento (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. Tras sufrir un accidente por atropellamiento de un camión recolector de basura propiedad del Ayuntamiento capitalino junto con su esposa, este día, se dio a conocer la muerte del abuelito que había resultado lesionado.

Ayer por la mañana, en el percance falleció la señora Ricarda R. V. C., de 78 años de edad, mientras que su esposo el señor Gudelio M. O., de 80 años de edad resultó lesionado quién fue trasladado a un hospital para su atención médica.

Sin embargo, hoy se dio a conocer la trágica noticia de su deceso debido a la gravedad de sus lesiones.