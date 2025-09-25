Promueve Secretaría de Administración la importancia del bienestar laboral y manejo del estrés (17:00 h)

Tlalixtac de Cabrera, Oax., 25 de septiembre. Con el propósito de fomentar un entorno laboral saludable, la Secretaría de Administración (SA) a través del Centro Mujer Tu Espacio, llevó a cabo el taller “Estrés laboral”.

Durante la sesión, la ponente Patricia Navarro Reyes explicó que este estado de tensión física y psicológica genera un desequilibrio en las organizaciones y que puede originarse por diferentes actividades o actitudes durante la jornada de trabajo.

Subrayó que atenderlo es fundamental, pues tan solo en Ciudad Administrativa laboran más de cinco mil trabajadoras y trabajadores y el estrés puede presentarse como resultado de las responsabilidades laborales o de problemas personales.

Navarro Reyes compartió al personal diversos ejercicios prácticos y sencillos que pueden realizarse en el mismo espacio de trabajo, incluso desde la silla, con el fin de reducir los niveles de tensión y propiciar un mejor desempeño diario. También aprendieron técnicas de relajación y meditación.

Cabe señalar que estas prácticas buscan brindar herramientas inmediatas para cuidar la salud física y emocional de quienes integran el servicio público; entre ellas destacan estiramientos de brazos, piernas y cuello.

La Secretaría de Administración impulsa acciones que fortalecen el bienestar del funcionariado, reconociendo que la salud laboral es un pilar fundamental para ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía oaxaqueña.

