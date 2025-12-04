La libró de milagro: motociclista queda atrapado debajo de un camión de carga (18:00 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 3 d diciembre. Un joven motociclista resultó gravemente lesionado luego de quedar atrapado debajo de un camión de carga tipo volteo, cuyo conductor realizó una vuelta en “U” de manera intempestiva y en una zona no permitida, sin percatarse de que una motocicleta circulaba por el carril de alta.

El accidente ocurrió la mañana de este martes sobre la carretera Transístmica, a la altura de Plaza La Sevillana. Según los primeros reportes de las autoridades de vialidad, el camión materialista habría invadido el carril, cerrándole el paso a la motocicleta y provocando que el conductor quedara debajo de la pesada unidad.

Paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias acudieron de inmediato para brindar los primeros auxilios al joven, quien fue estabilizado y trasladado de urgencia al Hospital con Especialidades debido a la gravedad de sus lesiones.

La Policía Municipal procedió a cerrar la circulación para evitar más riesgos, mientras elementos de Vialidad Estatal tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

