Detienen a ‘El Carnal’, líder regional del CJNG, ex director de la Policía de Tabasco y colaborador de Hernán Bermúdez (10:30 h)

Te recomendamos

¿Quién es ‘El Carnal’?

En febrero de 2021, el hombre de 55 años fue nombrado director general de la Policía Estatal de Tabasco, además, es identificado como uno de los principales colaboradores de Hernán Bermúdez Requena, ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de aquél estado.

Al grupo delictivo al que pertenece El Carnal se le relaciona con extorsiones a comerciantes, secuestro, distribución y venta de droga.

Además, se tiene conocimiento que utiliza armas de alto calibre y sus integrantes se caracterizan por realizar acciones de extrema violencia como quema de vehículos y homicidios.

¿Cómo fue detenido el ex funcionario?

De acuerdo con un comunicado, tras desarrollar líneas de investigación para detener a generadores de violencia, los agentes de seguridad obtuvieron datos sobre la zona de movilidad del ex funcionario.

Mediante recorridos de seguridad en la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez, los oficiales identificaron y le marcaron el alto a Leonardo Arturo.

Tras lo anterior, el detenido fue informado de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

En la detención participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, en coordinación con las Secretarías de Seguridad y Fiscalías de Tabasco y Chiapas.

Milenio