Alebrijes visita a la Jaiba Brava este 1 de noviembre como parte de la Liga de Expansión MX (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 30 de octubre. Con doce puntos conseguidos y catorce goles a favor, los Alebrijes de Oaxaca visitan el estadio Tamaulipas, para enfrentar este sábado 1 de noviembre a las 19:00 horas al equipo de la Jaiba Brava, ambos equipos empataron en su duelo de la jornada pasada y requiere nuevamente de un triunfo para mejorar su posición en la tabla a falta de la jornada 15 previo al arranque de la Liguilla.

El representativo zapoteca llega a este compromiso luego de empatar a 1 en su reciente duelo ante Tepatitlán, los Alebrijes tuvieron la ventaja de 1-0 hasta el minuto 78 en que fueron empatados, por lo que deben reforzar la zona defensiva en el cierre de los partidos, para no dejar escapar puntos, sobre todo cuando son juegos en casa. Su rival, la Jaiba Brava, en su último duelo, al minuto 4 ya perdía y fue hasta el minuto 50 que consiguieron el gol de la igualada.

De esta manera, el conjunto oaxaqueño acumula 14 goles a favor, sin embargo, han recibido 21 en contra, por ello acumulan 3 triunfos, 3 empates y 6 derrotas, mientras que la Jaiba, se ubica en la posición 3 del torneo, con 26 puntos, con 21 goles a favor por 14 en contra, por lo que será una dura prueba para el conjunto oaxaqueño.

La jornada 14 inicia con el partido entre Correcaminos y los Mineros de Zacatecas, el 31 de octubre a las 19:00 horas, ese mismo día y hora, pero en el estadio Sergio León Chávez, Irapuato se mide al Tapatío. Para el sábado 1 de noviembre, Tepatitlán será anfitrión de La Paz a las 17:00 horas, ese mismo día, pero dos horas después, el equipo de Tlaxcala se enfrenta al Club Atlético Morelia.

La Jaiba Brava recibe a los Alebrijes a las 19:00 horas el mismo sábado 1 de noviembre, en tanto el domingo 2 de noviembre a las 12:00 horas, los Leones Negros reciben a los Venados de Mérida y cierran la jornada los Potros de Hierro del Atlante en contra del conjunto de Cancún. Únicamente falta la jornada 15, previo al inicio de los cuartos de final de la Liga de Expansión MX.

