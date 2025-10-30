Vinculan a proceso y prisión a imputado por homicidio cometido fuera de un bar en Mazunte (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de octubre. Derivado del trabajo ministerial que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se obtuvo auto de vinculación a proceso y prisión en contra de una persona del sexo masculino identificado como J.C.S. o J.C.D., por el delito de homicidio calificado con ventaja cometido en la región de la Costa.

El expediente del caso, detalla que los hechos ocurrieron el 03 de mayo de 2025, cuando la víctima, un hombre identificado con las iniciales V.C.P., fue atacado violentamente por el imputado y otra persona, cuando salía de un bar ubicado en la localidad del Arroyo el Aguaje, Mazunte, perteneciente al municipio de Santa María Tonameca.

La investigación revela que, derivado de las múltiples lesiones, la víctima perdió la vida cuando recibía atención médica en una clínica particular de Puerto Escondido.

Por estos hechos y tras tomar conocimiento del caso, la FGEO -a través de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos a la Vicefiscalía Regional de la Costa- iniciaron la investigación ministerial correspondiente, logrando obtener una orden de aprehensión en contra de J.C.S. o J.C.D., quien fue detenido al realizar un cateo en un domicilio en la Calle Novena Poniente del Barrio la Planta de Santiago Pinotepa Nacional.

En audiencia, luego de evaluar las pruebas presentadas por la FGEO, el Juez de la causa determinó vincular a proceso al imputado por el delito de homicidio calificado con ventaja, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgar dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General garantiza investigaciones exhaustivas para esclarecer delitos, aplicando todo el rigor de la Ley a quien o quienes resulten responsables.

