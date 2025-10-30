Detienen a cinco nuevos sospechosos del robo en el Louvre (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de octubre. Cinco nuevos sospechosos han sido detenidos en la investigación por el robo de joyas en el Museo del Louvre, informó este jueves (30.10.2025) la fiscal de París, Laure Beccuau, en una entrevista a la radio RTL.

Los cinco fueron arrestados simultáneamente en París y sus alrededores, concretamente en el departamento 93 (Seine-Saint-Denis) alrededor de las 21.00 horas (20.00 GMT) del miércoles, precisó la fiscal.

Uno de los detenidos anoche “era objetivo de los investigadores”, y estos tienen “pruebas de ADN que lo vinculan con el robo. Era uno de los sospechosos que teníamos en el punto de mira”, añadió.

La fiscal de París, Laure Beccuau. Imagen: Stephane De Sakutin/AFP/dpa/picture alliance

Señaló que los otros cuatro detenidos este miércoles “pueden aportar información sobre cómo se desarrolló el robo”.

Los arrestos se produjeron la misma noche en la que los dos arrestados el pasado sábado, que han reconocido “parcialmente” su participación en el golpe, fuesen imputados formalmente por el juez instructor del caso por “robo organizado y conspiración para delinquir” e ingresaron en prisión preventiva, anunció la Fiscalía de París.

La corona de la emperatriz Eugenia de Montijo fue una de las piezas robadas, recuperada con daños al perderla los ladrones en su huida. Imagen: Stephane De Sakutin/AFP

Los dos hombres, de unos treinta años, “admitieron parcialmente los hechos”, explicó Beccuau, en una rueda de prensa celebrada el miércoles por la tarde. Se sospecha que fueron ellos quienes “entraron en la Galería de Apolo para robar las joyas”, precisó.

La fiscal añadió que “nada en esta etapa sugiere que los autores tuvieran cómplices dentro del museo”. Sin embargo, los investigadores no descartan la posibilidad de que se trate de un grupo mucho mayor que los cuatro autores identificados por las cámaras de vigilancia, afirmó.

Beccuau puntualizó que las joyas aún no han sido recuperadas, pero declaró que mantienen la esperanza de que sean encontradas y devueltas al Museo del Louvre.

