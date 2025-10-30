Precio del dólar hoy jueves 30 de octubre (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de octubre. El peso mexicano abrió la jornada de este jueves 30 de octubre de 2025 con una ligera depreciación frente al dólar estadounidense, en medio de un entorno de cautela internacional tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, quien enfrió las expectativas de nuevos recortes en las tasas de interés antes de que concluya el año.

¿Cuál es el precio del dólar hoy, jueves 30 de octubre?

Durante las primeras operaciones del día, el tipo de cambio se mueve en torno a las 18.47 unidades por dólar, lo que representa un retroceso del 0.3% frente al cierre previo, según datos de Bloomberg.

El comportamiento del mercado refleja el impacto directo de la postura de Powell, que llevó al billete verde a fortalecerse globalmente y redujo el apetito por activos de mayor riesgo, como las monedas emergentes.

¿Qué factores están afectando al peso mexicano en la apertura?

La sesión inició bajo un sentimiento de precaución tras el comunicado de la Reserva Federal, que el miércoles cumplió con las expectativas del mercado al aplicar una reducción de un cuarto de punto porcentual a la tasa de referencia.

Sin embargo, Powell advirtió que los participantes no deben anticipar nuevos recortes automáticos y que cualquier decisión dependerá de la evolución de los datos económicos.

Ese mensaje bastó para moderar las apuestas de los inversionistas. De acuerdo con la herramienta FedWatch del CME Group, la probabilidad de un nuevo recorte en diciembre se redujo de 91% a 68.4%, evidenciando el cambio de ánimo en los mercados.

Este ajuste provocó un repunte inmediato del dólar estadounidense y una leve presión sobre el peso mexicano, que había mostrado fortaleza en semanas anteriores.

Analistas explican que la moneda nacional sigue siendo sensible a cualquier variación en las expectativas de política monetaria en Estados Unidos, dado el estrecho vínculo comercial y financiero entre ambos países.

“El peso se mantiene en terreno volátil, reflejando un reacomodo técnico y la búsqueda de refugio en activos seguros tras las declaraciones de la Fed”, indicó Monex Grupo Financiero en un reporte matutino.

Precio del dólar en bancos de México hoy jueves 30 de octubre

El precio del dólar en distintos bancos de México para el jueves 30 de octubre de 2025 se estableció de la siguiente manera:

Afirme: 17.70 pesos compra | 19.10 pesos venta

Banco Azteca: 16.90 pesos compra | 18.89 pesos venta

Banorte: 17.25 pesos compra | 18.80 pesos venta

BBVA: 17.57 pesos compra | 18.71 pesos venta

Banamex: 17.83 pesos compra | 18.85 pesos venta

Información de Reuters/Vía:Dineroenimagen

