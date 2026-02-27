Congreso local fortalece la protección y bienestar animal en el estado (18:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 26 de febrero. En Sesión Ordinaria, el Pleno de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el Apartado A del artículo 12 y la fracción LXI del artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con el objetivo de fortalecer el marco constitucional en materia de protección, cuidado y bienestar animal.

La reforma se centra en tres ejes fundamentales, que son la prohibición del maltrato animal; la incorporación de disposiciones claras para garantizar su protección y trato digno; y el otorgamiento de nuevas facultades al Congreso local en materia de bienestar animal, fortaleciendo la certeza jurídica y la competencia concurrente entre órdenes de gobierno.

Con esta reforma constitucional se precisan bases jurídicas más sólidas para prevenir el maltrato animal y promover el trato digno y respetuoso hacia todas las especies, garantizando acciones orientadas al cuidado responsable, la prevención del abandono, el albergue y resguardo y la construcción de una cultura social basada en el respeto hacia los animales.

Asimismo, se establecen nuevas facultades al Congreso local, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección de los animales, procurando que dichas acciones tengan como fin el fortalecimiento de la salud pública, la convivencia social y la calidad de vida de la población.

En tribuna, la diputada Haydeé Irma Reyes Soto, promovente de la iniciativa, destacó que la aprobación del dictamen representa un paso histórico para Oaxaca al armonizar su Constitución con la federal y avanzar en la prohibición del maltrato animal. Dijo que atender esta problemática responde no solo a una causa de sensibilidad social, sino también a la responsabilidad del Estado de prevenir expresiones de violencia que impactan en la convivencia comunitaria.

Por su parte, el diputado Raynel Ramírez Mijangos, también promovente, subrayó que la reforma fortalece las bases legales para combatir la crueldad animal y permitirá al Congreso expedir una legislación secundaria que garantice la protección y el bienestar de los animales, además de promover la educación y la conciencia social sobre su cuidado responsable.

En su intervención, el diputado Benjamín Viveros Montalvo, presidente de la comisión dictaminadora, señaló que la protección animal constituye un tema ambiental, ético y de seguridad pública, por lo que contar con un marco constitucional sólido permitirá impulsar políticas orientadas a fomentar una cultura de responsabilidad, respeto y convivencia armónica en la sociedad oaxaqueña.

