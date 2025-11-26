Detiene Policía de Santa Lucía del Camino a roba motos, operaban en la Zona Metropolitana (11:30 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 26 de noviembre. Elementos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino detuvieron este martes 25 de noviembre de 2025, a dos sujetos señalados como presuntos roba autos y motos que operaban en la Zona Metropolitana; específicamente en Santa María Atzompa, donde fueron señalados de robar una motocicleta y con dicha unidad robada se trasladaron a la colonia del Maestro donde robaron un automóvil tipo Tsuru.

La detención se realizó durante operativos de seguridad y vigilancia de los elementos de seguridad municipal de Santa Lucía del Camino, quienes al realizar la revisión elementos se percataron que la motocicleta en la que se transportaban tenía reporte de robo, posteriormente se determinó que esos mismos sujetos fueron los que robaron en los municipios anteriormente mencionados; con el apoyo y seguimiento de las cámaras C2, ambos sujetos identificados como Fernando L. C y Luis F. G. D., por lo que se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para el proceso correspondiente.

¡Si los reconoces denúncialos!

