Abierta la convocatoria para ser parte de los “Cuervos” para la temporada 2026 (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 26 de noviembre. Con el objetivo de reclutar a jugadores en diversas categorías para la temporada otoño – invierno 2026 de Football Arena, el equipo Cuervos lanza la convocatoria para formar parte de los entrenamientos en los campos del Polideportivo Venustiano Carranza, en caso de no contar con casco, ni hombreras, te pueden compartir dicho equipamiento.

El nuevo proyecto de los Cuervos, pretende reclutar a jugadores con o sin experiencia y con sentido de competencia, apasionados que amen la acción y el trabajo en equipo, en el caso de la categoría juvenil, se esperan a prospectos de 13 a 18 años, mientras que en la categoría máster, es idónea para jugadores de 18 años en adelante, de igual forma se contempla la modalidad flag.

Para los interesados en formar parte de la nueva temporada de Football Arena, los entrenamientos se llevan a cabo los martes, miércoles y jueves, en un horario de 19:00 a 22:00 horas, en las canchas del Polideportivo Venustiano Carranza. Para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 951 400 43 34 o al 951 399 99 96.

En más información de este deporte, recientemente se realizó el Tazón Mictlán 2025, disputado en el estadio Manuel Cabrera Carrasquedo, entre los equipos Indios y US Armada, del Estado de México. Al final del partido el equipo de casa se quedó con el trofeo, luego de superar a la Armada, por marcador de 21 puntos a 0. Para todos los interesados, el equipo de Indios entrena los lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 21:00 horas en el Parque Primavera.

Por otra parte, en temas del tochito bandera, la página Oaxaca Flag Football, anunció que el 11 de enero de 2026, se espera inicie la nueva temporada, será la edición número 14 que posiblemente arranque una vez más en los campos del Tequio. Dichos campeonatos convocan a las categorías, femenil, varonil y mixto.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir