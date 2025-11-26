Distingue Concanaco Servytur con el galardón “México Muy Mexicano” a tres empresas huajuapeñas (12:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 26 de noviembre. En la 3ª Cumbre Empresarial de Líderes y Negocios Familiares, organizada por la Concanaco Servytur que se realizó el 23 de noviembre en Aguascalientes, tres empresas de la Mixteca fueron reconocidas con el galardón “México Muy Mexicano”.

En la tercera cumbre fueron reconocidas empresas y negocios familiares de todo el país con 74 galardones, por su esencia, constancia y amor por sus comunidades.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercios Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Huajuapan, René Arias Cruz, detalló que en la categoría Negocio Familiar Emblemático, recibieron el galardón Hacienda El Rosario, por su tradicional matanza de chivos, y Maquinaria Agrícola de la Mixteca, empresa familiar con presencia transnacional.

Agregó que en la categoría Negocio Familiar Local, fue reconocida la empresa Mezcal Nuu Davi, productora de mezcal artesanal.

“Fuimos postulados, afortunadamente tuve la fortuna de que sí me eligieron. Se compite a nivel nacional, y se mandan los vídeos de las empresas, de lo que fabricamos, de lo que prestamos los servicios, y sí, afortunadamente fuimos elegidos. En todo el país se entregaron 72 galardones y en el estado de Oaxaca le tocaron 3, pero todos se quedaron en Huajuapan, en Oaxaca, en Salinas Cruz, no llenaron los requisitos, pero aquí en Huajuapan tuvimos la fortuna de que nos eligieron y pues sí fue una gran satisfacción”, subrayó.

Señaló que los reconocimientos fueron recibidos por Eugenia Guadalupe Maza Santibáñez, René Arias Cruz y José Erubiel Mota Martínez, en representación de las empresas que fueron galardonadas.

Arias Cruz recalcó que los reconocimientos son el resultado de años de trabajo de las tres empresas, que a su vez contribuyen a generar empleos y al desarrollo de la ciudad de Huajuapan de León.

“Fíjate que una de las empresas fue Maquinaria Agrícola de Mixteca, que soy el dueño, nos pedían de antigüedad en lo que fabricamos, lo que hacemos, servicios que damos, nosotros fabricamos lo que es máquina para el campo, pero por más de 30 años, ya tenemos esta trayectoria, eso fue lo que nos ayudó, nos impulsó. Igual con la señora Lupita Maza, que es la tradición del Mole de Caderas que tienen más de 50 años, por lo que nos platicó. Y el empresario de mezcal, que es Zapotitlán Lagunas, pero radica y vive en Huajuapan, vende su mezcal, es la segunda generación. Es el impulso que se le da a nivel nacional para su reconocimiento y se expenda el producto a todo el país”, refirió.

En la 3ª Cumbre Empresarial de Líderes y Negocios Familiares, entregaron también distinciones especiales a Correos de México, a la Secretaría de Turismo de Tamaulipas y a Betsy Michel Martínez Rentería, por su solidaridad y liderazgo en momentos difíciles.

