En abril y mayo se llevará a cabo el diplomado “Power Nutrition Rendimiento y Éxito Deportivo” (19:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo. Con el objetivo de fortalecer conocimientos y adquirir herramientas prácticas para optimizar el desempeño deportivo y lograr resultado de alto nivel, la Facultad de Cultura Física y Deporte de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, invita a formar parte durante el mes de abril y mayo al diplomado “Power Nutrition Rendimiento y Éxito Deportivo”.

La capacitación va dirigida a profesionales en las áreas de nutrición, entrenamiento deportivo, medicina general y del deporte, psicología deportiva, educación física y cultura física y deportes. Para mayores informes de la instrucción, se pueden comunicar al teléfono 951 901 46 25 o al 951 223 30 62, en la coordinación de educación continua.

En más de las actividades de la Facultad, se llevará a cabo el “Cuarto congreso internacional de recreación física y actividad deportiva”, un espacio de diálogo, análisis y construcción de conocimiento en torno a la actividad física como eje de bienestar social. La sede será en San Pablo Macuiltianguis durante el mes de junio.

El cuarto congreso internacional de recreación física y actividad deportiva, reunirá a especialistas, investigadores y profesionales del ámbito deportivo, para reflexionar sobre tendencias actuales, innovación en la recreación física y el impacto del deporte en la salud, la educación y el desarrollo comunitario.

En cuanto a otra capacitación, próximamente se publicará la información relacionada con la “Certificación internacional de Cineantropometría Isak nivel 1, lo cual representa una oportunidad para aprender métodos precisos en la medición del cuerpo humano. El curso se enfocará en conocimiento teórico práctico, técnicas de medición reconocidas a nivel internacional, así como herramientas para evaluar composición corporal y rendimiento.

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