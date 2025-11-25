Designan a Maricela Guerrero Arango como nueva titular del Órgano Interno de Control del Congreso de Oaxaca (14:15 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., 25 de noviembre. El Congreso del Estado designó este martes a la Licenciada en Contaduría Pública, Maricela Guerrero Arango como nueva titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Poder Legislativo, quien rindió protesta al cargo este día.

La designación se hizo a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 fracción X, de la Ley Orgánica de esta Soberanía, que preside la diputada Tania Caballero Navarro, cuyo acuerdo fue avalado con el voto de 36 legisladoras y legisladores.

Asimismo, en los transitorios, se indica que el presente Acuerdo surtirá efectos a partir del momento de su aprobación, además de remitirse al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, para su publicación.

En los considerandos del Acuerdo aprobado se señala que la o el Titular del Órgano Interno de Control del Congreso del Estado tendrá a su cargo practicar auditorías, revisiones, investigaciones y verificaciones; recibir quejas y denuncias y aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a las responsabilidades administrativas.

Así como conocer de los recursos de revocación, de conformidad con la normatividad aplicable y llevar a cabo los procedimientos derivados de las inconformidades presentadas por contratistas y proveedores, así como las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

También se especifica que, de acuerdo con la Secretaría Técnica de la Jucopo, la nueva Titular de este Órgano cumplió con los requisitos legales establecidos para el nombramiento de las y los servidores públicos referidos.

