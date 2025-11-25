Detiene Policía Vial Estatal a conductor de taxi por presunto delito de abuso sexual contra persona menor de edad (16:30 h)

2025/11/25  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 25 de noviembre. Elementos de la Policía Vial Estatal aseguraron a J.A.Z.G., de 45 años de edad, conductor de un taxi del sitio San Lorenzo con número económico 04781 y placas 2468SJS del estado de Oaxaca, por el presunto delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad.

El padre de la joven afectada, de iniciales C.C.S. y con 17 años de edad, señaló que cuando su hija viajaba del municipio de Zimatlán de Álvarez a la capital oaxaqueña, habría sido víctima de tocamientos indebidos por parte del chofer, por ello, solicitó apoyo al servicio de emergencias del Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i).

Tras recibir el reporte, personal de Policía Vial ubicó la unidad señalada sobre la avenida Símbolos Patrios, a la altura de Abarrotes La Soledad, ahí aseguró al conductor y lo puso a disposición de la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, instancia que procederá conforme a la ley.

El Gobierno de la Primavera Oaxaqueña fortalece las acciones encaminadas a erradicar toda forma de violencia ejercida hacia mujeres, adolescentes, niñas y niños en la entidad.

