Ray Chagoya presenta avances en infraestructura urbana y en el programa Latidos Vecinales (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de noviembre. En conferencia de prensa semanal, el presidente municipal Ray Chagoya dio a conocer los avances más recientes en programas vecinales y acciones de mejora urbana, además de anunciar la integración de Karen Velasco Carrillo como encargada del despacho de la Secretaría de Gobierno y Territorio. Su llegada, afirmó, fortalecerá la coordinación institucional y el trabajo cercano con las vecinas y vecinos en todo el municipio.

En materia de participación ciudadana, el edil informó que Latidos Vecinales ha alcanzado ya 110 colonias, entre ellas 33 de atención prioritaria. Mencionó que este programa avanza en línea con la estrategia federal para atender las causas sociales y fortalecer el tejido comunitario mediante actividades recreativas, deportivas y culturales que brindan alternativas para niñas, niños, jóvenes y familias de la capital.

Durante la conferencia, el edil de la capital también destacó el avance del programa integral de rehabilitación e instalación de luminarias en diferentes puntos de la ciudad. Durante los últimos días se ha trabajado en zonas del Centro Histórico, Reforma, Volcanes, Jalatlaco, La Noria y barrios tradicionales como Xochimilco, además de avanzar en agencias como San Martín Mexicapam y Pueblo Nuevo, así como en vialidades estratégicas del municipio.

Asimismo, anunció la iluminación artística de la Basílica de la Soledad, parte del proyecto “Oaxaca Ilumina” que se realiza con el apoyo del Gobierno del Estado y la empresa Iberdrola México que contempla la intervención de diez edificios históricos para resaltar su valor arquitectónico y fortalecer el paisaje urbano de Oaxaca de Juárez.

Finalmente, Ray Chagoya reiteró que estas acciones forman parte de la visión de su administración: un Gobierno de Territorio, cercano a colonias, agencias y barrios, que atiende las necesidades con orden, resultados y trabajo directo con la ciudadanía.

