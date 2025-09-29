Denuncia planilla Azul financiamiento desde rectoría a la planilla Roja, no hay padrón confiable (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre. Los integrantes de la Planilla Azul aspirantes a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Steuabjo), denunciaron que la rectoría encabezada por el rector Cristián Carreño López financió abiertamente a la Planilla Roja lo que demuestra que son parte de la misma línea.

Pese a no contar con pruebas suficientes, sin embargo, es evidente el respaldo desde la recoría a la planilla oficial que es la Roja, nosotros como trabajadores hemos financiado la campaña con nuestros propios recursos, dijo Jorge Luis Martínez Florián candidato a la Secretaría Genera.

“Lo decimos con todas sus letras, nosotros somos independientes de la rectoría, no tenemos ningún compromiso con ellos y por lo tanto el día de mañana estamos prestos para luchar en contra del rector y en contra de sus políticas represivas”, expresó el aspirante al gremio sindical.

Manifestaron que confían que exista una afluencia favorable, considerable y que el voto sea favorable a la planilla Azul, hoy cierran su campaña por la dirigencia del Steuabjo, con una aceptación de sus compañeros de las distintas delegaciones con mucho entusiasmo pues tienen las mejores propuestas, con un verdadero con ganas de trabajar.

De igual manera, Martínez Florián hizo un llamado a sus compañeros, a la base a la prudencia, “llamamos a la no violencia, porque sabemos que ya desde hoy se está un equipo para tratar mañana de violentar la elección, les hacemos un llamado a la cordura, nosotros somos trabajadores y debemos dar muestra de esto que somos verdaderos trabajadores y no golpeadores”.

Indicó que hasta el momento, a un día de la elección no hay un padrón confiable de trabajadores que pertenecen al sindicato, “hasta el día de hoy la Comisión no ha querido comunicarlo, pese a que existe un padrón que fue enregado a la Junta de Conciliación.

El representante de la Planilla Azul ante la Comisión, lamentó con mucha pena tristeza y también con mucho enojo, mucha molestia que hasta el momento la Comisión que es la que tiene que garantizar el proceso para el cambio de Comité Ejecutivo Sindical no les ha entregado ningún padrón aún cuando la ley federal de trabajo en su artículo 371 señala que la Comisión Electoral está obligado a entregar un padrón confiable de los nombres de cada uno de los integrantes de esta organización sindical y que son los que tienen derecho a votar para alegir a sus dirigentes.

“Hoy en la mañana se nos cita para que supuestamente se nos entregara ese padrón, sin embargo, lo que hoy se nos da nada más son unos documentos en los cuales nosotros pusimos una queja ante esa instancia, también lo hizo la planilla verde, también la hizo la Lila, no así la planilla Roja, y nos dijeron que no es posible que nos lo entregaran porque esa Comisión todavía no había terminado la recepción y no había terminado el análisis del padrón”.

