Municipio de Oaxaca de Juárez mejora servicios vecinales para una ciudad más iluminada y segura (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre. El Municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Secretaría de Servicios Vecinales, continúa reforzando los servicios públicos con el objetivo de brindar mayor seguridad y bienestar a las familias capitalinas.

En la Agencia de Montoya se realizó el cambio de luminarias, atendiendo la solicitud directa de vecinas y vecinos, lo que permitirá contar con calles mejor iluminadas y mayor seguridad en la zona.

De manera paralela, se llevaron a cabo trabajos en distintas colonias y fraccionamientos de la ciudad, entre ellas Manuel Ávila Camacho en Donají, San Luis Beltrán, Ricardo Flores Magón en San Felipe, Pintores y Monte Albán Parte Baja en San Martín Mexicapam, así como Real de Candiani. Estas intervenciones incluyen rehabilitación de luminarias, mantenimiento de nodos eléctricos y atención a reportes ciudadanos.

Desde el inicio de la administración del presidente municipal Ray Chagoya, estas acciones forman parte de un plan integral para mejorar la calidad de los servicios vecinales, garantizando espacios públicos más seguros, ordenados y dignos.

Con estas acciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de escuchar y atender de manera directa a la ciudadanía, consolidando una capital transformada con la participación de todas y todos.

