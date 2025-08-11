Denuncia padre de Abigaíl Hay Urrutia despido injustificado de su hermana (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de agosto. el Padre de Abigail Hay Urrutia presuntamente asesinada en una celda por policías municipales de Salina Cruz, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum su intervención para que a una de sus hijas le sea restituida una plaza de confianza que le fue otorgada en la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

El ingeniero José Luis Hay expresó ante medios de comunicación que a su hija la despidieron injustamente el pasado 6 de junio del 2025, presuntamente por una reestructuración de plazas de confianza por instrucción presidencial.

Dijo que dicha plaza le fue otorgada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador luego de exponer durante su visita a Salina Cruz la tragedia vivida por su familia, quien en muestra de apoyo giró instrucciones para que a una de sus hijas le fuera otorgada una plaza de confianza la cual fue asignada el 1 de marzo del 2023 en la Planta Petroquímica de San Martín Texmelucan.

Sin embargo, dijo, ésta le fue retirada al ser despedida injustamente el pasado 6 de junio de 2025.

Lo que ha significado, indicó, un nuevo golpe a su familia, que de por sí ya enfrenta una situación emocional y económica sumamente difícil.

Solicitó a la primera mandataria revisar y revocar este despido que afecta directamente la estabilidad de dos menores en situación vulnerable y que además contradice el apoyo que su antecesor en un acto de justicia y humanidad otorgó a su familia.

