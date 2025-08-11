Bloquean carretera Transístmica en Tehuantepec por falta de agua potable (12:00 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 11 de agosto. Vecinos de los barrios La Soledad, Tercera y Cuarta Sección del Barrio Santa Cruz Tagolaba bloquearon esta mañana la carretera Transístmica, a la altura del Puente de Fierro, en protesta por la falta de agua potable que afecta a cientos de familias desde hace varios días.

Los manifestantes señalaron que el problema se ha vuelto un auténtico laberinto burocrático, ya que ni el administrador del sistema de agua potable ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han ofrecido una solución concreta.

Según los vecinos, la raíz del conflicto es una falla en el transformador que suministra energía a una de las bombas principales, lo cual ha interrumpido el servicio.

A pesar de que la situación ya fue reportada, no ha habido respuesta oportuna por parte de las autoridades correspondientes.

Además del transformador dañado, los vecinos denunciaron que la Comisión Estatal del Agua tampoco ha intervenido para reparar la bomba averiada, lo que agrava aún más la crisis.

Mientras tanto, las familias afectadas se ven obligadas a buscar alternativas para obtener agua, en medio de altas temperaturas y condiciones que ponen en riesgo su salud y bienestar.

Ante la falta de soluciones, los pobladores decidieron ejercer presión bloqueando una de las principales vías de comunicación del Istmo de Tehuantepec.

