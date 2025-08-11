Durante cateos en el Istmo, detienen a una persona, aseguran drogas, armas de fuego y cartuchos útiles (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de agosto. Como parte de las labores de investigación para fortalecer los trabajos de procuración de justicia que realizan la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), se dio cumplimiento a dos órdenes de cateo que se realizaron en dos domicilios de la región del Istmo de Tehuantepec, logrando la detención de una persona, así como el aseguramiento de diversas dosis de drogas y objetos constitutivos del delito.

El primer operativo se realizó en un domicilio ubicado en la colonia Cuauhtémoc, en el municipio de Matías Romero Avendaño, en donde elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos a la Vicefiscalía Regional del Istmo, lograron el aseguramiento de diversas armas de fuego, entre ellas un rifle, así como cartuchos metálicos.

El segundo cateo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle Juan Escutia, en el municipio de Matías Romero Avendaño, donde se aseguraron diversas bolsas de drogas con cristal y hierba seca con las características de la marihuana, así como armas largas tipo escopeta, una navaja y dinero en efectivo, logrando la detención de una persona del sexo masculino.

Los objetos asegurados y la persona detenida quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para resolver su situación jurídica.

Las labores de inteligencia que realiza la Fiscalía de Oaxaca para dar mayor certeza a las investigaciones ministeriales por diversos delitos, permiten fortalecer la estrategia estatal de seguridad pública y procuración de justicia a favor de la ciudadanía en las diferentes regiones de la entidad.

