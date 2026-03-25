¿Dejó su cargo el director de la Gaceta UNAM por el error en portada? Esto sabemos (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. La polémica por una errata en la portada de la Gaceta de la UNAM, publicada en el marco del centenario de Jaime Sabines, escaló en redes sociales y en el ámbito periodístico, luego de que se detectara el uso de la palabra “desollan” en lugar de “desuellan”.

A partir de ello, se desató un debate entre usuarios y especialistas sobre la responsabilidad editorial, la pertinencia de una renuncia y los estándares de calidad en publicaciones institucionales.

Director de Gaceta UNAM continuará en el cargo

El error fue señalado públicamente por la periodista Leticia Robles de la Rosa, quien lo calificó como “doloroso” por tratarse de la máxima casa de estudios. El director de la Gaceta UNAM, Juan Pablo Becerra-Acosta Molina, reconoció públicamente la equivocación y asumió la responsabilidad directa en un mensaje difundido en su cuenta personal de X.

Explicó que la portada originalmente incluía el término “desgarradores”, pero que él sugirió modificarlo por “desolladores”. Sin embargo, al realizar el cambio en mayúsculas, se incurrió en la errata final. “El error fue enteramente mío (…) cometí la imperdonable pifia”, escribió.

En un primer momento, el periodista informó que había presentado su renuncia, argumentando que se trataba de una falta grave dentro del ejercicio periodístico: “no es un error atribuible a la Universidad (…) es una equivocación enteramente mía”.

No obstante, un día después, comunicó que el director general de Comunicación Social de la UNAM, Mauricio López Velázquez, decidió que continuara al frente de la publicación. “Él decidió que continúe en la Dirección de Gaceta UNAM, lo cual aprecio y agradezco”, señaló Becerra-Acosta, quien también se comprometió a reforzar los procesos editoriales para evitar futuras fallas

La decisión ha mantenido abierto el debate público en redes sociales. Algunos consideran que la permanencia es adecuada, y que la disculpa por la errata es recibida en general, mientras otras voces cuestionan la exposición excesiva del caso.

Publimetro

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