Con Sheinbaum México dejó de ser una democracia: V-Dem de Suecia (14:37 h)

2026/03/25  De Redacción ADN
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Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. El Instituto V-Dem de Suecia, determinó a través de un informe que México, con Claudia Sheinbaum al poder, dejó de ser una democracia. El país ahora es considerado como una “autocracia electoral”. Los factores que determinaron esta conclusión del instituto fue la concentración de poder, el sometimiento de las instituciones y la destrucción de contrapesos democráticos, disfrazado de voluntad popular. “La democracia se ha derrumbado en México…”, asegura el informe. vía @UHN_Plus

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