Ceci Flores halla restos de su hijo en el desierto de Sonora: “He cumplido mi promesa” (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. La madre buscadora Ceci Flores informó que localizó restos humanos que corresponderían a uno de sus hijos desaparecidos, en un hallazgo ocurrido en Hermosillo, Sonora. A través de su cuenta en X, la activista escribió: “¡Vámonos a casa hijo!”, tras señalar que encontró los restos en la carretera 26, a la altura del kilómetro 46.

El caso, aún en proceso de confirmación forense, ha generado conmoción por el testimonio directo de la madre, quien durante años encabezó brigadas de búsqueda en el norte del país.

“Abrazo tus restos, es lo que me queda”

En su publicación, Flores relató el momento del hallazgo como el cierre de una búsqueda marcada por el desgaste físico y emocional. “Hoy localicé a mi niño… abrazo tus restos, es lo que me queda, es lo que me dejaron”, escribió, al tiempo que aseguró haber cumplido su promesa de encontrarlo.

La activista no precisó oficialmente la identidad confirmada, pero en un video grabado en el lugar señaló que los restos “al parecer pueden ser de Marco Antonio”, uno de sus hijos desaparecidos en 2019.

¡Vamos a casa hijo! Después de luchar contra todo, contra el olvido, contra la apatía, contra la tierra dura, seca por el sol que siempre estuvo ahí, dejando parte de nuestra sangre y piel, llorando para quitarnos el polvo que nos cegaba, porque no había tiempo, porque creía que… pic.twitter.com/WEi21HH3bM — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 25, 2026

En la grabación, difundida en redes sociales, Flores aparece en un terreno árido, con guantes y sosteniendo un hueso. Denunció que el cuerpo no estaba completo y que los restos se encontraban dispersos, posiblemente por la acción de animales: “faltan muchos restos que encontrar”.

La madre buscadora subrayó que será una prueba de ADN la que confirme la identidad: “Solamente quiero saber que salga una prueba… que me dé una evidencia de que sí es mi hijo”. Mientras tanto, adelantó que continuará trabajando en la zona debido a la magnitud del hallazgo.

El caso vuelve a poner en evidencia la problemática de las desapariciones en México y la labor de los colectivos de búsqueda, que ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, continúan buscando a sus familiares en condiciones extremas.

Publimetro/ Foto: @CeciPatriciaF

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