Va, porque va, Ley de Aguas: Víctor Sánchez Baños (23:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre.

· Tozudez de diputados de Morena

· Negocio político y de corrupción

· Hay riesgos de estallidos sociales

· Control del Estado, es muy dañino

· ¡Por esto Claudia no va al Mundial!

· Menosprecia a Trump y Carney

· En plena y dura revisión del T-MEC

· ¿Abucheos a la “figura presidencial”?

· Pésima señal de diplomacia mexicana

· Dueño de la UAH, vuelve brazalete

· Kosmos por la permanencia escolar

No enseñéis a los niños nada de lo que no estéis absolutamente seguros. Mejor que ignoren mil verdades que no que conozcan una sola mentira.

John Ruskin (1819-1900) Crítico y escritor británico.

Por Víctor Sánchez Baños

La obsesión de los izquierdistas por controlar la vida de sus “vasallos”, perdón… gobernados, lo lleva a tomar decisiones que van en contra de sus mismos pellejos. Como leen la historia versión López obrador, que son puras mentiras, están sentenciados a cometer los mismos errores que en el pasado.

Están a punto de incendiar el campo mexicano, al tratar de apoderarse del agua y venderla al mejor postor. Así Morena, logra más recursos ilegítimos, producto de la corrupción.

Ya hemos platicado de ese tema en este espacio. La corrupción está atrás de esos movimientos legislativos. Imaginen la cantidad de dinero que puede lograr un burócrata de cuarta (transformación), al beneficiar a un grupo o entregar al crimen organizado, concesiones de pozos. Millones y hasta cientos de millones de pesos. Un negocio ilegal, redondo. Pero, así son en las izquierdas del mundo. No importa pisotear al pueblo que los encumbró en el poder, con tal de enriquecerse con locura.

Pero, vayamos al centro de la discusión que lleva a agricultores, ejidatarios y campesinos, a tomar carreteras, pasos aduanales y otras vías.

La iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre pasado, bajo el argumento que es una medida para garantizar el derecho humano al agua, combatir la especulación y priorizar el uso doméstico en tiempos de escasez, los agricultores y campesinos la perciben como una amenaza directa a su supervivencia. Y, con justificada razón.

Ven riesgo en la eliminación de la transmisión privada de concesiones ya que ya no podrán heredarse, venderse ni cederse entre particulares. Al vencer el título (máximo 30 años), el volumen regresa al Estado. Para los campesinos, esto rompe el histórico “binomio tierra-agua”, devalúa sus parcelas, imposibilita la sucesión familiar y convierte la renovación en un trámite burocrático sujeto a la discrecionalidad de la Conagua. Socialismo al estilo Cuba.

Otro aspecto es la centralización y riesgo de reasignación. De esa manera el Estado puede reasignar el agua agrícola a usos urbanos, industriales o mineros, especialmente en regiones áridas del norte (Baja California, Sonora, Chihuahua).

Ahí, los pequeños productores denuncian que no cuentan con recursos para cumplir los nuevos requisitos de infraestructura eficiente (riego por goteo, captación pluvial), lo que podría llevarlos a perder sus volúmenes.

Para colmo de males, la ley contempla la ausencia de derechos hídricos para la ganadería, ya que los pozos de abrevadero tradicionales no están reconocidos, dejando en la indefensión a miles de productores pecuarios.

Y, lo peor, es la criminalización del uso del agua. Establece la ley la creación de “delitos hídricos” con penas de hasta 10 años de prisión y multas millonarias lo que genera miedo a que prácticas ancestrales o de emergencia sean castigadas como delitos graves.

Esto movió a organizaciones como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), la CNC y productores independientes han realizado bloqueos en más de 40 carreteras de 20 estados, paralizado aduanas y amenazado con un paro nacional si no se modifican los artículos más lesivos.

Pero, los daños no quedan en los hombres del campo, sino que esto tendrá implicaciones en el Impacto Climático, uno de los mayores desafíos para México, un país altamente vulnerable debido a su diversidad geográfica y dependencia del agua para la agricultura, que genera el 3.5% del PIB y emplea al 12% de la población.

En 2025, con sequías afectando al 60% del territorio y alteraciones en patrones de precipitación de menos lluvia en el norte y centro, y más inundaciones en el sur, la nueva Ley de Aguas, su aplicación genera desconfianza sobre su efectividad en mitigar los efectos climáticos en el sector rural.

Al final de cuentas, llueva, truene o relampaguee, aprobarán esa ley hoy jueves. Los diputados de Morena oyen, pero no escuchan a los hombres del campo. Esto, reiteramos, puede ser un detonante de estallidos sociales. Con la panza no se metan o se atendrán a las consecuencias.

PODEROSOS CABALLEROS

CLAUDIA- MUNDIAL: Muchos se preguntarán los motivos por los cuales la presiente Claudia Sheinbaum no acudirá a la inauguración del Mundial de futbol del año próximo en el Estado Azteca. Es grave su ausencia en un evento de tal magnitud. Sabemos que teme ser abucheada por los que asistan, como le ocurrió a Gustavo Díaz Ordaz, después de la represión del 2 de octubre de 1968, 14 días antes de las Olimpiadas. Pero, hay que ser valientes y enfrentar a quienes no piensa igual. No pasa nada. No tendrá un impacto devastador para Morena en el resultado de las elecciones del 2027. En cambio, como estadista puede entablar pláticas con Donald Trump, así como el premier canadiense Mark Carney, en el marco de la revisión del T-MEC. Además, serán muchos más los invitados de ese nivel, que realiza la FIFA, organizador del evento. No hay que tener miedo del respetable público. Hay que conocer de frente la realidad. Quizá hasta le aplaudan rabiosamente.

ESTADO POR ESTADO

HIDALGO: Se le complicaron de repente las cosas al mandamás de la Universidad Autónoma de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, luego que un Tribunal colegiado de Apelación, desechó el amparo que interpuso para sobreseer el proceso en su contra por los delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ya le devolvieron 150 millones de dólares. Así que no le está yendo tan mal como algunos piensan. Por el momento, el morenista, está quieto y no ha generado dolores de cabeza al gobierno de Julio Menchaca.

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG): Corporativo Kosmos, el conglomerado de empresas de alimentación más grande del país, que lidera Jack Landsmanas, y su brazo social, la Fundación Pablo Landsmanas, trabajan para impulsar la permanencia escolar en México a través de alianzas que combaten las carencias económicas y nutricionales que impiden a la niñez continuar sus estudios. Entre las diversas alianzas que Corporativo Kosmos ha establecido para promover la permanencia escolar en México es la colaboración con , que preside monseñor David García Osorio, y Florecer Casa Hogar, que dirige Ana María Monroy, ambas dedicadas a mejorar las condiciones educativas y de vida de menores que enfrentan obstáculos para continuar sus estudios. Te invitamos a conocer más de estos esfuerzos conjuntos, a continuación:

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir